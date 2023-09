Schubert next: Ein Mädchen, ein Bariton und viel Fantasie

Im ersten Jahr wurde gewandert. Zum Bischof und zum Bürgermeister, aufs Land und über die Dächer. Im zweiten Jahr blieb man gleich in der Klostergasse. Und im dritten Jahr? Kommt Franz Schubert, der schon 1821 gleich für mehrere Schubertiaden in St. Pölten war, wieder. In die Klostergasse, genauer: in St. Pöltens Kirchenmusik-Konservatorium. Und bringt nicht nur - wieder - ganz junge und ganz hochkarätige Gäste mit (wie das Ballot Quartett mit Klangkollektiv-Gründer und Brucknertage-Gastdirigent Rémy Ballot an der ersten Geige). Sondern auch - wieder - ganz neue Töne.

Die kamen 2022 vom jungen, aber schon vielfach ausgezeichneten Herzogenburger Komponisten Philipp Manuel Gutmann. Und die kommen 2023 vom Kochholzer Komponisten und Kirchenmusiker Franz Thürauer, der erst gestern, Montag, seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Und heute, Dienstag, in der St. Pöltner Klostergasse gleich weiterfeiert, mit zwei Uraufführungen: die seines jüngsten Streichquartetts „quasi una fantasia“ und die eines seiner Lieder nach Texten von Ingeborg Bachmann, „Das erstgeborene Land“. Gesungen wird das von St. Pöltens Schubert next-Initiator und Bariton Stefan Zenkl. Und Franz Schubert? Der ist mit einem seiner bekanntesten Streichquartette in der Klostergasse zu hören: „Der Tod und das Mädchen“.

www.schubert200.at