Ein Dinner und andere Abenteuer: der Herbst auf den Bühnen

Die ersten fangen mit dem Essen an. Und haben sich zum Eröffnungsdinner einen ganzen Cast voller Stars eingeladen. Nämlich: Rock-Röhre Tini Kainrath und Pop-Stimme Vincent Bueno, Stand up-Kabarettistin Isabell Pannagl und Konzert-Artist Robin Witt. Die bitten am 14. September in St. Pöltens Bühne im Hof zum „StarCastDinner“, bevor am 15. September die Folkshilfe mit ihrer Quetschn singt. Und mit Neo-Intendant Alexander Hauer gleich ein ganzes Wochenende lang Einstand feiert (www.buehneimhof.at).

Die nächsten haben schon gefeiert (nämlich am Samstag, ihr „Theaterfest“). Und werden zum Saisonstart erst mal ernst (oder doch nicht?). Molières „Menschenfeind“ hat sich Intendantin Marie Rötzer zum Auftakt ihrer achten Spielzeit ins Große Haus von NÖs Landestheater geholt – und dazu Dominic Oley auf den Regiesessel. Premiere ist am 15. September, bevor zwei Wochen später, ab 30. September, Horváths „Kasimir und Karoline“ aufs Oktoberfest gehen (www.landestheater.net).

Im Oktober startet auch das nächste, nämlich Bruno Max' Stadttheater Mödling, die Motoren. Und zwar mit dem nächsten Horváth und einem Friseur, der sich scheiden lässt: „Figaro“. Premiere ist am 10. Oktober, Regie führt Rüdiger Hentzschel (www.stadttheatermoedling.at). Und elf Tage später öffnet schließlich auch Badens Stadttheater wieder seine Pforten. Lässt Henry reden und Eliza singen (oder umgekehrt?). Und hat sich für Loewes „My Fair Lady“ neben Oliver Baier als Higgins noch eine ganze Reihe anderer Komödiant(inn)en geholt: Christoph Wagner-Trenkwitz, Andreas Steppan und Chris Lohner als Mrs. Higgins. Premiere ist am 21. Oktober, Regie führt Hausherr Michael Lakner (www.buehnebaden.at)