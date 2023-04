Berndorf: Ein Held, eine Geige und ein Waldvöglein bei Daniela Fally

Werbung

Ein Blumenmädchen, eine Rheintochter und ein Waldvöglein war sie schon. Aber: „Richard Wagner gehört eindeutig nicht zu meinem Kernrepertoire. Und mehr gibt es für mich im Wagner-Fach auch eindeutig nicht zu singen“, gibt Kammersängerin und Sopranistin Daniela Fally zu. Und hat sich stattdessen „einen, nein: den weltweit gefragtesten Wagner-Tenor“ eingeladen, um mit ihm die zweite Ausgabe ihres 2022 aus der Taufe gehobenen Klassik-Festivals namens Klassik.Klang in Berndorf zu eröffnen. „Siegfried“ Andreas Schager („der kommt zu uns nach Berndorf, was mich unglaublich freut und ehrt“) begibt sich also am 15. April „auf Abwege“, reist (musikalisch) zu Mozart und Bernstein, hat neben Festivalleiterin Daniela Fally auch seine Frau, Star-Geigerin Lidia Baich, an der Hand. Und Badens Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner „in aufwendigen Arrangements“ an seiner Seite. Daniela Fally: „Es wird ein bestimmt nicht ernster, aber beeindruckend musizierter Abend – mit einer Stimmgröße, wie man sie live nicht oft hört.“

Der Klassik.Klang. Berndorf 2023 läuft von 15. April bis 17. Juni, Programm und mehr unter: www.buehnen-berndorf.at