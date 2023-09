Domplatz St. Pölten: Wo Peter Pan mit der Königin der Nacht tanzt

NÖN: Diesen Freitag wird St. Pöltens (neuer) Domplatz mit einem besonderen Konzert eröffnet. Was gibt's da zu hören?

Vahid Khadem-Missagh: Ein sehr abwechslungsreiches, aber trotzdem sehr gehaltvolles Programm. Der Abend ist eine Kombination aus Orchesterwerken mit Gästen, die das klassische Konzert sprengen. Und das Tonkünstler-Orchester zeichnet sich ja durch ein breites Repertoire aus – und durch viele Künstlerfreundschaften.

Unter diesen Künstlerfreunden finden sich Nikolaus Habjan, Ina Regen oder Thomas Gansch. Was gibt's von Ihnen zu hören? Oder zu sehen?

Nikolaus Habjan: Zu sehen gibt's mich [lacht]! Und ich pfeife – den Cherubino aus Mozarts „Figaro“, die Königin der Nacht aus Mozarts „Zauberflöte“ und die Olympia aus Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“. Ich hab' ja 2021 das erste Mal mit den Tonkünstlern ein Programm gemacht, „von Luft und Liebe“ hat das geheißen. Das hat mir sehr gefallen. Und ich lieb' generell Koloraturarien. Ich kann sie nicht singen – aber pfeifen.

Ina Regen: Ich hab' die große Freude, ein paar meiner Songs im sinfonischen Gewand präsentieren zu dürfen. Einen davon habe ich sogar extra für Orchester komponiert!

Thomas Gansch: Von mir gibt's ein wunderschönes Arrangement meines Lieblingsliedes „Stardust“ und ein Stück von mir namens „Blue“, bei dem am Ende alle zusammen auf die Bühne kommen.

Zum Auftakt – und zum Finale – gibt's auch noch John Williams, also: großes Kino, etwa aus dem Film „Hook“.

Vahid Khadem-Missagh: Wir haben schon viel Filmmusik gespielt, das kenn' ich noch nicht. Wir proben ja erst diese Woche. Aber das passt gut, als Opener.

Und wie passen „Sternenstaub“ und „Straßenblues“ zu Mozart, Rachmaninoff und John Williams?

Thomas Gansch: Für mich gibt es nur Musik, Stilrichtungen sind mir relativ egal. Natürlich klingt ein großes Orchester anders als eine Oberkrainer Band, aber beides kann einen berühren. Insofern sehe ich keine Probleme, wenn John Williams auf Rachmaninoff und Gansch trifft. Die Gesellschaft der beiden ehrt mich allerdings schon sehr, von Mozart ganz zu schweigen...

Wie klingt eine (Pop-)Sängerin mit einem Symphonieorchester? Und wie ein Kunstpfeifer?

Ina Regen: Ich hab' schon im Juni in Grafenegg mit dem Tonkünstler-Orchester musiziert. Das war eine sehr besondere Erfahrung für mich. So ein Orchester braucht in erster Linie viel Platz! Und gerade bei Cross-Over-Projekten braucht es von allen Beteiligten Respekt und Neugierde.

Nikolaus Habjan: Die Tonkünstler sind ein wahnsinnig tolles Orchester. Und das Pfeifen hat eine Frequenz, die da schon drüber geht. Aber ich bin trotzdem verstärkt, gerade, weil wir ein Open Air sind.

Stichwort: Open Air. Wie spielt es sich an der frischen Luft? Wie wird es sich mit einer Kirche an der Seite spielen?

Thomas Gansch: Es spielt sich überall gut, wo die Menschen etwas hören wollen. Auch bei den Locations gibt es natürlich ideale und weniger geeignete, aber wenn das Publikum mitgeht, wird das alles zweitrangig.

Nikolaus Habjan: Oper funktioniert als Open Air immer gut! Und ich finde, wenn Theater rauskommt, hat das was Besonderes – egal, wie der Spielort ist. Man muss das passende Projekt finden. Und Theater war ja auch früher ein Zug zur Kirche hin. Das macht Sinn! Die Leute, die ein Fenster zum Domplatz haben, haben gleich einen Logenplatz. Eine Stadt auf so eine Art zu beleben, ist immer gut!

Vahid Khadem-Missagh: Open Air muss man besonders programmieren. Und natürlich muss auch ein bisschen was verstärkt werden. Aber ich sehe das auch als Beitrag, um Menschen den Zugang zur Kunst zu ermöglichen. Und speziell in Zeiten wie diesen begrüße ich jede Initiative, Barrieren abzubauen.

Am Samstag kommen Josh und Pizzera & Jaus, am Sonntag kommt (im Dom) die Dommusik. Was braucht ein (Dom-) Platz denn noch, außer ein Eröffnungsfest? Und was würden Sie hier gern hören?

Thomas Gansch: Er bietet Platz für echte Begegnungen. Statt zu Hause in die sozialen Medien hineinzuschreien, empfehle ich ein Aug-in-Aug-Gespräch am Domplatz. Und im Anschluss den Besuch einer Mnozil Brass Show, dann sieht die Welt gleich wieder anders aus!

Nikolaus Habjan: Dass die Leute vorbeigehen und stehenbleiben, das wär' schön! Und dass man wirklich jemanden verzaubert!

Ina Regen: Ich würde mir vor allem wünschen, dass der Domplatz auch Frauen eine gleichberechtigte Bühne bietet und dass beim Programmieren auf Diversität geachtet wird.

Vahid Khadem-Missagh: Vor allem muss man die Menschen begeistern, daran werden wir am Freitag arbeiten! Es ist ein Startschuss – dann muss man weiterschauen!