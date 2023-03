Landesgalerie NÖ: Wo sich Träume fangen lassen

Werbung

Filigran sind sie. Kunstvoll sind sie. Und archaisch sind sie auch. Schreibt Niederösterreichs Landesgalerie über ihre jüngsten Ausstellungsobjekte. Die hat Bildhauerin Angela Glajcar, die erst mit Holz und Metall gearbeitet hat und mittlerweile mit ihren Papierskulpturen in Washington, Shanghai oder Wiesbaden vertreten ist, eigens für den Ausstellungsraum im Erdgeschoß der Landesgalerie entwickelt. Und „Traumfänger“ genannt.

Als Werkstoff hat die gebürtige Mainzerin Papier der St. Pöltner Salzer Papier GmbH verwendet. Und daraus, gerissen und geschnitten und mit Glasgewebe verbunden, ihre „bisher größte in situ-Installation realisiert“, so auch Landesgalerie-Direktorin Gerda Ridler, die Angela Glajcar erstmals in einem österreichischen Museum zeigt.

Stellt ab Samstag zum ersten Mal in Österreichs Museumslandschaft aus: Bildhauerin und Papierkünstlerin Angela Glajcar. Foto: Jürgen T. Sturany, Jürgen T. Sturany

Eröffnet wird die Schau „Traumfänger / Dreamcatcher“ heute, Freitag, Abend, zu sehen ist sie ab morgen, 25. März, bis 14. Jänner 2014. www.lgnoe.at