Michael Schade: „Wir wollen die Natur feiern!“

„Dieses Jahr gehen wir bei den Internationalen Barocktagen Stift Melk der Frage nach, was die Natur für uns alle bedeutet. Ebendiese wird in der Barockmusik in all ihren wunderbaren Facetten tausendfach beschrieben: Ob die Schönheit des Frühlings und Sommers, der stürmische Herbst oder die Kälte des Winters." Sagt Michael Schade, künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktage, der das renommierte Pfingstfestival diesmal unter das Motto "mensch:natur:wohin?" gestellt hat - und sich der aktuellen Tragweite der Thematik sehr bewusst ist.

"Eine große Frage, die sich für mich, aber natürlich auch global stellt, ist, ob diese Natur angesichts der Klimakrise in der Zukunft noch existieren wird und was wir ganz aktuell tun können, um sie an unsere künftigen Generationen weiter zu schenken. Wir werden für unseren Umgang mit Umwelt und Natur irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden – deshalb fiel die Wahl des Eröffnungskonzerts auf den ,Tag des Gerichts', so Schade.

Ein Oratorium von Georg Philipp Telemann, in dem es um nichts weniger als die Zukunft der Menschheit geht, mit Ivar Bolton am Pult des Concentus Musicus, den Wiener Sängerknaben und dem Chorus sine nomine: Kein Wunder, dass dieser Abend in der Stiftskirche längst ausverkauft ist - ebenso wie das Picknick-Konzert im Stiftspark, die Matinee mit dem Bach Consort Wien, das Konzert mit Christina Pluhar und dem Ensemble L'Arpeggiata oder die traditionelle Frühstücksmatinee mit Michael Schade. Für einige Veranstaltungen gibt es aber durchaus noch Restkarten.

Zurück zur diesjährigen Devise: "Der springende Punkt zu diesem Thema ist für mich: Jede und jeder einzelne kann mit kleinen Schritten in die richtige Richtung etwas bewegen und für den Umweltschutz beitragen", ist Schade überzeugt. Und sieht sich trotz der Dringlichkeit der Anliegen nicht nur als Moralapostel. Das widerspräche auch dem barocken Lebensgefühl: "Das diesjährige Programm soll natürlich auch Freude bringen - wir wollen die Natur feiern und uns ihrer Schönheit erfreuen."

Beim Abschlusskonzert „Solo tutti“ wird die Accademia Melicensis aus der Taufe gehoben: Junge internationale Musikerinnen und Musiker erarbeiten unter der Leitung von Stefan Gottfried ein Repertoire, das neben Musik von Corelli, Muffat und Händel auch die Uraufführung eines Werks von Gerald Resch umfasst.

Die Internationalen Barocktage Stift Melk finden heuer von 26. bis 29. Mai statt. Die „Barocktage für Kinder“ starten schon am 24. und 25. Mai mit „Sonne, Sturm und Geigenhagel“.

www.barocktagemelk.at