Viertelfestival: Der Kulturzug fährt los

Um 15:15 Uhr geht es los in Krems und zwar auf dem alten Spantenwagen mit offener Plattform. Während der Fahrt durch die schöne Landschaft des Waldviertels versorgen Künstler, wie der Geiger und Musikkabarettist Aliosha Biz oder der Tausendsasa Bodo Hell die Fahrgäste mit Musik, Literatur, Magie und vielem mehr.

An den Zwischenstationen in Langenlois, Gars und Horn erwarten die Gäste weitere kulturelle Schmankerln sowie kleine Häppchen und ausgesuchter Wein. Um 19 Uhr erreicht der Zug dann seine Endstation Plank, wo am 13. Kommuna Lux mit Klezmermusik und mitreißenden Ganovenliedern zum Tanzen einlädt und am 20. Äl Jawala mit treibenden Beats und Balkan Brass die Lebensfreude feiert.

kulturzug.at