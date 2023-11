NÖ Kulturpreise 2023: 23 Preise und jede Menge Frauen

63 Jahre gibt's Niederösterreichs Kulturpreise schon. Und im 64. Jahr? Gibt's so viele Frauen wie noch nie. Sechs von sieben Würdigungspreisträgern und vier von 16 Anerkennungspreisträgern (darunter aber auch noch zwei Vereine mit weiblichen Mit-Initiatorinnen und ein Künstlerkollektiv mit zwei Gründerinnen) sind 2023 Frauen. Die stammen aus Pyhra und aus Gloggnitz, die leben am Schneeberg und in Wachtberg, die arbeiten in einem Schloss oder in einer Wanderklasse. Und die machen Kultur – und das weit über die traditionell sieben ausgeschriebenen (Kulturpreis-) Kategorien hinaus.

Zu diesen sieben kommt heuer (wieder) ein Sonderpreis, also: eine achte Kategorie, dazu: „Kunst und Kultur für junge Menschen“ – mit Märchensommer-Intendantin Nina Blum, der (Baukultur-)Wanderklasse und dem Wiener Neustädter Jugend- und Kultur-Verein als Ausgezeichnete.

Und die anderen Kulturpreisträger(innen)? Die weben aus Worten Stoffe (wie Franka Lechner), die machen einen Ur-Hof zum Tanz-Saal (wie Bea von Schrader), die machen aus Bildung eine Herzensangelegenheit (wie Angela Lahmer-Hackl), die machen aus Porträts Poesie (wie Heidi Harsieber), die machen aus Musik eine Bewegung (wie Monika Ballwein) und aus Kultur eine Werkstatt (oder umgekehrt – wie Franz Mayer).

Nur eine fehlt da heuer: die Würdigungspreisträgerin in der Kategorie Literatur. Die wurde zwar gekürt, hat ihren Preis aber abgelehnt: die Autorin und Wahl-Auersthalerin Eva Rossmann. Alle anderen 23 Preisträgerinnen und Preisträger werden diesen Freitag in einer großen Gala in St. Pöltens Festspielhaus geehrt – und das auch von einer Frau am Gastredner-Pult: Autorin und Kuratorin Danielle Spera.