Toxische Pommes: „Humor am Bildschirm ist anders als auf der Bühne“

NÖN: Bisher waren Sie mit kurzen und knackigen satirischen Videos auf der App TikTok unterwegs. Ist der Medienwechsel auf die Bühne und damit auch eine Veränderung der Rezeptionsgeschwindigkeit aufseiten des Publikums von 15 Sekunden auf ein abendfüllendes Programm von über einer Stunde eine Herausforderung?

Toxische Pommes: Ja, es war definitiv eine Herausforderung, ein anderes Medium als den mir bisher gewohnten Bildschirm zu bespielen. Vor allem hatte ich bis dahin keine Bühnenerfahrung. Da ich aber nie den Anspruch hatte, die Logik meiner Kurzvideos auf der Bühne fortzusetzen, habe ich mich vor allem über die Möglichkeit gefreut, ein neues Medium mit all seinen Eigenheiten auszuprobieren.

Die humoristische Logik auf einem Bildschirm - sei es auf dem Smartphone oder im Fernsehen - ist einfach eine ganz andere als auf der Bühne: Angefangen von den unterschiedlichen technischen Möglichkeiten bis hin zur Interaktion mit dem Publikum. Das Brutale an der Bühne ist natürlich, dass man durch die unmittelbare Reaktion des Publikums an der eigenen Haut zu spüren bekommt, ob ein Witz funktioniert oder nicht - auf Social Media ist ja noch der schützende Bildschirm dazwischen.

Das Ende einer toxischen Beziehung und die Pandemie verhießen den Beginn einer Karriere auf der chinesischen Überwachungsapp TikTok. Wie und warum kam es genau zur Entstehung von „Toxische Pommes“? Und was bedeutet der Künstlername „Toxische Pommes“?

Toxische Pommes: Genau so - ich war in einer toxischen Beziehung. Außerdem mag ich Pommes. Eine größere Philosophie ist da nicht dahinter, obwohl das Medien aus irgendeinem Grund immer vermuten.

Es wird immer wieder von einem sogenannten „Backlash“ in der österreichischen Gesellschaft, aber auch global gesprochen. Gilt es hier stärker denn je rassistische, sexistische und klassizistische Alltagserscheinungen, besonders auf den sozialen Medien, aber auch in der Kulturszene zu demaskieren?

Toxische Pommes: Mein Eindruck ist, dass durch das Internet bereits bestehende Ungerechtigkeiten und diskriminierende Strukturen in unserer Gesellschaft zum Teil besser sichtbar werden - wie durch ein Vergrößerungsglas. Das Internet bietet nämlich eine niederschwellige Beteiligungsmöglichkeit an gesellschaftlichen Diskursen für Menschen, die bis dato kaum eine oder keine Stimme hatten. Menschen, deren Lebensrealitäten lange ausradiert worden oder untergegangen sind, haben vor allem durch die sozialen Medien eine einfachere Möglichkeit, eine Plattform aufzubauen, ihre Meinung kundzutun und sich zu vernetzen. Das passt natürlich nicht jedem und das sorgt für Reibung und Konfliktpotenzial.

„Ketchup, Mayo & Ajvar. Die 7 Sünden des Ausländers“ ist Ihr erstes Bühnensolo. Und hat am Freitag in St. Pölten NÖ-Premiere. Wie sehen Sie diesem großen Auftritt entgegen?

Toxische Pommes: Ich bin sehr gespannt darauf, endlich in dem Bundesland spielen zu dürfen, in dem ich aufgewachsen bin. In meinem Programm geht es nämlich auch viel um Niederösterreich, also hoffe ich natürlich, dass die ganzen Referenzen hier Anklang finden. Außerdem freue ich mich - angesichts der aktuellen politischen Lage in Niederösterreich - umso mehr darüber, dass ich mich trotz meines Migrationshintergrunds noch über die österreichische Gesellschaft lustig machen darf. Wer weiß, wie lange das noch möglich ist.