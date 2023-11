„Es ist vollbracht“: Anton Heillers sämtliche Orgelwerke auf CD

„Es ist vollbracht, vergiß ja nicht“, steht über einem seiner ersten Choralvorspiele. Und: Steht über dem letzten von Anton Heillers 36 Werken, das vor knapp drei Monaten neu aufgenommen wurde. Und damit die erste Gesamteinspielung 44 Jahre nach seinem Tod vollendet hat. Auf insgesamt sieben CDs. Und nach insgesamt elf Jahren Arbeit. „Ich hab mich entschlossen, alles aufzunehmen“, meint Ludwig Lusser. Und hat alles, also: 24 Orgelsolowerke, zehn Chor- und zwei Orchesterwerke „mit konzertierender Orgel“ beim renommierten Klassiklabel Gramola aufgenommen. Und zwar dort, wo Anton Heiller, der „ein unfassbarer Universalkünstler war“ und dessen Geburtstag sich heuer zum 100. Mal jährt, auch gespielt hat: auf der Metzlerorgel (die heuer ebenfalls Geburtstag feiert, und zwar ihren 50. und das am 11. und 12. November) im St. Pöltner Dom.

Dort wird die frisch gepresste und mit einem umfassenden Booklet ausgestattete erste Gesamteinspielung heute, am 6. November, auch vorgestellt: mit Initiator und Domorganist Ludwig Lusser (an der Orgel), mit Sopranistin Barbara Zidar-Willinger und Flötist Robert Wolf (als Gästen) und mit Peter Planyavsky und Komponisten-Sohn Bernhard Heiller (als Moderatoren). Konzertbeginn im St. Pöltner Dom ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Und die CD-Box mit Anton Heillers „Werken für Orgel Solo, Chor & Orgel und Orchester & Orgel“ ist zum Preis von 50 Euro ab sofort auch in der St. Pöltner Buchhandlung Schubert zu erwerben.