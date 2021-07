Harlekine oder gar Pestdoktoren gibt’s keine, wenn die Badener Sommerarena ihre Tore öffnet und diese Woche (statt wie ursprünglich geplant schon Mitte Juni) zur ersten Operettenpremiere der heurigen Sommersaison bittet. Clowns dagegen gibt’s schon. Die tummeln sich neben Shopping-Queens, Flugbegleitern und Airline-Kapitänen ab Freitag in Johann Strauss’ „Eine Nacht in Venedig“, zu der Thomas Smolej eine eigene Badener Fassung geschrieben hat.

Wie die wird? „Sehr knackig“, meint der Regisseur, der für seine „Rose von Stambul“ in Baden gerade für Österreichs Musiktheaterpreis nominiert wurde („natürlich ist das eine Ehre und eine Freude“), „und sehr zeitgemäß“. Statt eines venezianischen Kostümfests feiert man im zweiten Akt eine Mottoparty, der Herzog von Urbino ist Flugkapitän und Ensemble und Publikum sind Touristen, die nach Venedig kommen. Knapp 90 Minuten dauert Thomas Smolejs Fassung, und „da fehlt gar nix“. Er finde ohnehin, „dass in vielen Operetten sehr viel Blabla geredet wird und Figuren auftreten, die keiner braucht.“

Er habe zwar keinen Handlungsstrang und keine Figur ausgelassen („das ist ja nicht das einfachste Stück, es gibt gefühlte zehn Hauptrollen“), trotzdem sei alles „relativ flott“. Denn: „Ich bin ein genereller Freund des Tempos, weil mir selber schnell fad wird!“ Wie das auf einer (oben) offenen Bühne wie der Sommerarena funktioniert? „Die größte Herausforderung“, so der gebürtige Kärntner, der auch schon in Haag, in Laxenburg und bei Norberto Bertassi in Wiener Neustadt gespielt hat, „ist das Licht.“ Aber: „Es wird sensationell!“

Ab 8. Juli, www.buehnebaden.at