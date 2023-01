Geistergeschichte mit Gruselfaktor am Stadttheater Mödling

Werbung

„Es gibt kaum ein Theaterstück, aus dem die Zuseher mit so viel Freude darüber herausgehen, dass sie sich so viel erschrecken durften“, erzählt der Regisseur, Bühnenbildner, Schauspieler und Autor Sam Madwar. Er inszeniert die englische Geistergeschichte „Die Frau in Schwarz“ – und macht auch gleich das Bühnenbild dazu. Premiere ist am 14. Jänner im Stadttheater Mödling.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Ein Anwalt wird zu einer Testamentauflösung in die britische Provinz geschickt, wo er ein großes dunkles Haus im Moor verkaufen soll – und hat dort allerlei gruselige Erscheinungen. „Das Stück ist in unserer Fassung auf zwei Darsteller reduziert, die ganze Welten entstehen lassen. Wir kippen in die Kopfwelt des jungen Mannes hinein und erleben die Geschichte mit ihm gemeinsam“, erklärt Madwar. Durch die spezielle Erzählform, bei der das Publikum permanent mit Spannung darauf wartet, dass etwas passiert, „hebt es die Zuseher immer wieder aus den Sitzen“. Erzählt wird das Geschehen dabei auf einer fast leeren Bühne mit wenigen Requisiten: „So entsteht eine hochatmosphärische Stimmung“, erklärt Madwar.

Unterhaltung und Spannung sind also garantiert. Etwas, das Theater in der heutigen Zeit leisten sollte, so Madwar: „Ich denke, Theater darf immer dazu stehen, unterhalten zu wollen. Gleichzeitig hat es aber auch die Aufgabe, Fragen zu stellen. Ein unterhaltsames Stück muss mehr bieten als die Zuseher erwarten und sie überraschen.“

Genau das soll auch ein gutes Bühnenbild unterstützen. Denn: „Die Bühne ist in erster Linie die Brücke zwischen den Absichten des Autors und der Erfahrung des Publikums.“

www.stadttheatermoedling.at