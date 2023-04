„Nur eine Laus“: Spannungsgeladener Thriller in Mödling

Werbung

Es ist eine Situation, die uns allen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nur allzu bekannt ist - und spielt sich dennoch im London des Jahres 1665 ab: Draußen wütet die Pest, drinnen sitzen ein reicher Aristokrat und seine Frau in ihrem luxuriösen Stadthaus die Quarantäne aus. Dem nicht genug, stoßen nach kurzer Zeit mit einem dubiosen Matrosen und einem minderjährigen Mädchen zwei Eindringlinge hinzu. So nimmt die Österreichische Erstaufführung von „One Flea Spare – Nur eine Laus“, die am 15. April im Stadttheater Mödling Premiere feiert, ihren Lauf in einen absurden Theaterabend voller Spannung und Überraschungen.

Packende Geschichte voll überraschender Wendungen

„Egal ob du adelig bist oder nicht, das Stück zeigt, was passiert, wenn das Leben aufbricht und Konventionen plötzlich wertlos werden“, erklärt Regisseur Stephan Bruckmeier. Der Abend sei ideal für alle Krimifans, die eine packende Geschichte und überraschende Wendungen lieben.

Das Stück bietet aber noch viel mehr, als bloße Unterhaltung, erklärt Bruckmeier: „Ich kann mir vorstellen, dass besonders Menschen, die in einem gewissen Alter sind, in dem man sich fragt ob man sich jetzt noch einmal trauen soll etwas zu verändern oder nicht, nachher rausgehen und sagen - ja, ich glaube ich trau mich!“ Das Stück zeige drastisch was passiert, wenn das Ablenkungsprogramm wegfällt und man sich mit Themen wie Tod, verlorenen Lieben oder falschen Entscheidungen auseinandersetzen muss.

Er schwärmt auch von seiner Besetzung: mit Fanny Altenburger hat er sich die Tochter der Schauspielerin Julia Stemberger auf die Bühne geholt. „Fanny ist ein Riesentalent. Es ist ja auch eine Bürde, wenn du aus so einer Schauspieler-Familie kommst, das ist nicht immer leicht und du musst dich als eigenständiger Mensch behaupten. Das schafft sie absolut“, meint Bruckmeier. Neben der jungen Darstellerin sind Christina Saginth, Hans-Jürgen Bertram, Robert Stuc und Bálint Walter zu sehen. Das Bühnenbild gestaltet Marcus Ganser, die Kostüme Anna Pollack.

Premiere ist morgen, Samstag, gespielt wird bis 29. April. www.stadttheatermoedling.at