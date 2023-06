Perchtoldsdorf: Der Ritter und seine „verschobene Welt“

Es klingt ein bisschen wie Daĺí, wenn Alexander Kubelka von seiner jüngsten Premiere erzählt. Die eröffnet nicht nur die heurige Sommer(theater)saison auf der Perchtoldsdorfer Burg. Die eröffnet auch die erste Intendantensaison des gebürtigen Innsbruckers, der als „junger Wilder“ in Klagenfurt begonnen, bei Emmy Werner in Wiens Volkstheater weitergemacht und – mit Manuel Rubey in der Hauptrolle – seine erste Spielzeit in Vorarlbergs Landestheater eröffnet hatte.

2009 war das. 14 Jahre später ist der mittlerweile Wahl-Königstettner mitten in den Endproben zu seinem „Don Quijote“. Wie der wird? „Komisch“, „absurd“, „sehr bildhaft“, „sehr abwechslungsreich“ – und „fast surreal“. Schließlich hat Kubelka, der nicht nur für die Regie, sondern auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet, für Cervantes' Ritter von der traurigen Gestalt eigens einen Sandhügel vor der Perchtoldsdorfer Burg aufgeschüttet.

Eine „Mure“ sollen die „45 Tonnen Sand“ darstellen, ein „Eiland“, das gleichzeitig Sandkasten und spanische Landschaft sein soll. Und zum „fantastischen Setting“ der Burg gehört, die auch ein Teil von Don Quijotes (gespielt von „dem unglaublich starken Gregor Seberg“) Fantasie ist. Der sei nicht nur ein „Kämpfer für das Gute“, der komme auch „in eine Welt, die verschoben ist“. Und die er mit Sancho Pansa, „der ja Realist ist“, zu erobern versucht.

Seine wichtigste Erkenntnis sei, so Kubelka, „dass es wunderschön ist, frei zu denken“. Genau das werde gesellschaftlich gebraucht: „Dass wir die Windmühlen zu Riesen machen – und wieder zurück!“ Auf die Perchtoldsdorfer Bühne werde er zwar keine Windmühlen stellen. Aber: Sein Don Quijote müsse sie vor sich sehen. Und die Musik entführe das Publikum „in eine Welt, wo wir uns die Riesen vorstellen können“. Musical sei es trotzdem keines, aber: Die Musik des Wiener Duos Max Tschida und Tobias Faulhammer trage „uns in die Träume des Don Quijote“.

Und was plant der neue Intendant in seinen nächsten beiden Jahren auf der Burg? „Es wird Sprechtheater mit Musik sein, es wird bildstark bleiben und noch reicher werden.“

www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at