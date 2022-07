Weissenkirchen: Eine Göttin und viele Gags

Werbung

Über die „Fledermaus“, also: Rosalinde, Adele, den Frosch und den Herrn von Eisenstein, hat sie schon geschrieben (das war 2018, für das Festival Weitra). Über die Tochter Stalins hat sie schon geschrieben (das war in „Limbus“, das erst diesen Jänner uraufgeführt wurde). Und für Weissenkirchen?

Hat Florentina Hofbauer, ausgebildete Dramaturgin, Sprachwissenschafterin, Software-Programmiererin und Tochter von Weitra-Intendant Peter Hofbauer, schon 2020 (dann musste zweimal verschoben werden) über eine der ersten „weiblichen Ärzte“ geschrieben – über Hindernisse und Intrigen, Vorurteile und Männerdomänen, Klugheit und Eigensinn anno 1900.

„Unterhalten“ will diese „Göttin in Weiß“, „aber auch einen kleinen Teil österreichischer Geschichte aus weiblicher Perspektive erzählen“, so die Autorin. Die Musik zur Komödie stammt von Peter Hofbauer, die Bühne von Sitzenberg-Intendant Martin Gesslbauer, die Regie von Weissenkirchen-Intendant Marcus Strahl. Und neben Ulli Fessl, Stephan Paryla-Raky und Katrin Fuchs ist Kabarettist Reinhard Nowak in einer der Hauptrollen im romantischen Teisenhoferhof zu sehen.

Premiere ist am 19. Juli, gespielt wird bis 27. August. www.wachaufestspiele.com