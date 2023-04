Alma Mahler-Werfel: Liebe, Kunst und Leidenschaft

Werbung

Vor eineinhalb Jahren tanzte sie schon einmal durch den Fin de Siecle. Und „brannte“ für die Liebe, für die Kunst und (auch) für das Leid. Jetzt steht Alma Mahler-Werfel wieder auf der Bühne. Diesmal nicht in der St. Christophener Theaterei. Sondern in der Eichgrabener Galerie. Und hat sich dorthin, wo Maler Lothar Bruckmeier schon 1974 einen Kunst- und Kulturverein gegründet hatte und Sohn und Theatermacher Stephan Bruckmeier diesen im letzten ursprünglich erhaltenen Ausflugsgasthof an der Westbahn, der heutigen Galerie Eichgraben, weiterführt, nicht nur wieder eine Stimme und eine Geige, sondern auch all ihre „Männer“ mitgebracht: Torberg, Mahler und Kokoschka (gespielt von Felix Krasser), aber auch Zemlinsky, Werfel und Gropius (erstmals gespielt von Michael Glantschnig). In der Hauptrolle der Alma: Gina Christof, Text und Regie: Paula Kühn.

www.lichtzeit-ensemble.com