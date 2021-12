Wiener Neustädter Museen im Winterschlaf

Gleich zwei Ausstellungsstätten der Stadt sind derzeit im Umbruch. Während das Aviaticum bereits eine neue Bleibe gefunden hat, harren die Schätze des Industrieviertelmuseums noch einer neuen Aufstellung.

Für Stadtkultur-Mann Matthias Zauner (ÖVP) steht derzeit die „Entsammlung“ des Fundus des Industrieviertelmuseums am Plan. „Es geht darum, welche Stücke besser in andere Sammlungen passen, manches wurde auch schon von anderen Museen abgeholt. Der Rest wird ins Schaudepot in der Adlergasse gebracht, wo ab nächstem Jahr laufend Teile der Sammlung zu sehen sein werden.“ Darüber „traurig“, ist Museums-Vereinsobmann Johann Stippel, „weil so viel hergegeben wird. Es ist fast nichts mehr von der Sammlung da.“ Er hoffe aber dennoch, dass das Schaudepot im kommenden Jahr eröffnet.

Ähnliches gilt für das Flugmuseum Aviaticum, welches im letzten Jahr in den historischen Hangar neben dem „Fliegerstüberl“ übersiedelt wurde. Obmann Gottfried Zach: „Wir sind derzeit sozusagen im Winterschlaf. Die Sammlung ist fertig übersiedelt, es fehlen nur mehr einige Beschriftungen. Da die Decke des alten Hangars aus dem Jahr 1938 nicht so tragfähig ist, wie die in der anderen Halle, können wir hier keine Flugzeuge an die Decke hängen, sondern nur Hängegleiter und Ähnliches.“ Im Prinzip könnte die Sammlung nach Voranmeldung schon besichtigt werden, allerdings ist die Halle unbeheizt. Laut Matthias Zauner verzögert sich die offizielle Wiedereröffnung Covid-bedingt noch. „Auch, weil aktuell an einer zeitgemäßen Präsentation der Exponate gearbeitet wird. Das umfangreiche Text- und Bildmaterial soll ab der Wiedereröffnung nach neuesten musealen Standards aufbereitet sein.“ Er hofft, dass beide Museen ab Herbst wieder in Vollbetrieb gehen können.