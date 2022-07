Glatt & Verkehrt: Neue Töne von Peru bis Pink Floyd

Werbung

Dvořák gibt es keinen. „Dafür hätten wir eine zu kleine Bühne“, gibt Albert Hosp zu. Und hat – auch ohne Antonin Dvořák – die „Neue Welt“ über sein jüngstes Festivalprogramm geschrieben. Sein sechstes ist es, für (Nieder-)Österreichs größtes Weltmusikfestival, das heuer schon zum 26. Mal seine Pforten öffnet. Und diesmal die „Neue Welt“ nach Krems und Spitz holt.

Krems, Wachau „Glatt&Verkehrt“ macht heuer den Brückenschlag in die Neue Welt

Und da die „buchstäblich und geografisch“ gemeint ist, die „Neue Welt“, kommt da auch Nord- und Südamerika in die Wachau.

Spielt am 28. Juli bei den Winzern Krems: Archie Shepp (85). Foto: Jazzfestival Saalfelden

Etwa mit der afro-peruanischen Sängerin und Songschreiberin Susana Baca („die war vor 21 Jahren schon mal da“) und dem US-amerikanischen Jazzsaxofonisten Archie Shepp („der war noch nie da, der hat aber schon mit Miles Davis und John Coltrane gespielt“).

Zwei „Kapazunder, die aber aus völlig unterschiedlichen Musikkosmen kommen“, so der Festivalleiter. Und die heuer die Hauptbühne von Glatt & Verkehrt zwischen den Weinreben der Winzer Krems bespielen (am 28. bzw. 31. Juli ).

„Das, worauf es ankommt, ist der Brückenschlag.“ albert Hosp Radiomacher und Festivalleiter

Davor gibt’s aber noch ganz andere „neue Welten“: Debüts („die sind ganz wichtig“) und Brückenschläge („das ist das, worauf’s ankommt“). Wenn sich etwa die Haas Sisters (zwei Schwestern aus Amerika) mit den Ye Vagabonds (zwei Brüdern aus Irland) treffen (und einen Tag vor dem Konzert in Krems zum Proben begegnen) und dazu noch Christoph Ransmayr auf die Glatt & Verkehrt-Bühne kommt (am 27. Juli ), „dann gibt’s das nur bei uns“.

Nur bei Glatt & Verkehrt gibt’s auch besondere Musik an besonderen Spielorten wie dem Steiner Salzstadl und seinen Tafelmusiken („die hab’ tatsächlich ich erfunden“), wo sich heuer vier österreichische Ensembles quasi am Wirtshaustisch treffen (am 28., 29., 30. und 31. Juli , jeweils um 12.30 Uhr).

Oder wie dem Wappensaal der mittelalterlichen Gozzoburg, die man heuer zum ersten Mal bespielt, und zwar mit dem Kunstkopf-Konzert des spanischen Marala-Trios („das muss man erlebt haben“, am 29. Juli) .

Spielt am 30. Juli Pink Floyd bei den Winzern Krems: Otto Lechner. Foto: Glatt & Verkehrt

„Neue Welt“ heißt für Glatt & Verkehrt aber auch „neue Projekte, das ist auch ein Herzstück“ des Festivals, stellt Albert Hosp klar, der schon lange vor 2018 mit Festivalgründer Jo Aichinger Festivalprogramm gemacht hat.

Wie das Kinderkonzert der Strottern mit Peter Ahorner im Schloss Spitz (am 17. Juli ), wo Ernst Molden mit seinem Frauenorchester auch das Festival eröffnet (am 15. Juli ). Oder das Zusammentreffen von Bassist Lukas Kranzlbinder, der „gerade jetzt“ mit Percussionist Danyèl Waro auf La Renunion probt (am 29. Juli ).

Oder die Uraufführung von Ausnahmemusiker Otto Lechner, der erstmals „die ganze Darkside of the Moon von Pink Floyd“ spielt (am 30. Juli) .

Was sich der künstlerische Leiter wünscht? „Volles Haus und volles Rohr! Und dass man am 15. Juli eintaucht und am 1. August wieder auf …“

www.glattundverkehrt.at