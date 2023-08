GlobArt im Stift Melk: Wo der Wandel anfängt

Angefangen hat es schon vor 26 Jahren. Da gründete Bijan Khadem-Missagh eine niederösterreichische Denkwerkstatt mit weltumspannendem Namen: GlobArt. Die trifft sich seither einmal im Jahr – um zu denken und zu diskutieren. Aber auch, um „Mut zu machen“, für neue Anfänge.

Denn: „Wir sind alle Anfänger:innen“, so auch GlobArt-Vizepräsidentin Marlene Ropac. Da müsse man sich gerade in Zeiten der Klimaveränderung („das ist so eine Herausforderung“) Mut machen, Kraft schöpfen und sich auch mit „unbequemen Fakten beschäftigen“ statt mit „bequemen Ausreden“. Die „Anfänger:innen“ hat Jakob Brossmann, Filmemacher und seit 2022 GlobArt-Leiter, auch in den Mittelpunkt seiner heurigen „Tage der Transformation“ gestellt. Und dazu zwei Philosophinnen und eine „Klimarätin“, eine Wirtschaftsexpertin und einen Nachhaltigkeitsforscher, einen Biologen, eine Klimaaktivistin und einen Solarpionier ins Stift Melk eingeladen.

Dort gibt's von heute Donnerstag bis Samstag aber nicht nur Vorträge, Porträts und Diskussionen im Kolomanisaal. Dort gibt's auch Workshops im Wirtschaftshof, dort gibt's morgendliches Yoga im Park und vormittägliche Meditation im Hof und Mittag- und Abendessen im Barockkeller (die vegetarische Verpflegung ist im Ticket inbegriffen). Bei GlobArt 2023 gibt's aber auch noch ein paar besondere Gäste. Konzeptkünstler Edgar Honetschläger etwa, der schon bei der Documenta und bei der Berlinale war, in New York und Tokyo gelebt hat und sich mit seinem Verein GoBugsGo auch für Insekten einsetzt. „Der kauft ganze Landstriche, in Italien, aber auch in Niederösterreich, und macht sie zu menschenfreien Zonen“, erzählt Marlene Ropac. Und im Gartenpavillon des Melker Stiftsparks baut er „eine kleine Arche Noah“ mit „seiner Nachricht an die Welt“, und zwar aus Papier. Die eröffnet am Donnerstagvormittag die heurigen „Tage der Transformation“ – und bleibt dann bis Oktober in Melk. Am Donnerstagabend kommt Kabarettist Hosea Rotschiller zu GlobArt, der die Anfänge seines neuen Programms „Hosea“ in den Stiftspark mitbringt.

Und am Freitagabend kommt kein Kabarettist, aber ein Utopist an die Donau: Schriftsteller Ilija Trojanow, der ja im Rahmen von GlobArt auch den „Utopischen Raum“ in St. Pöltens Theaterwerkstatt moderiert hat („das soll unbedingt weitergehen“, wünscht sich Marlene Ropac). Und in Melk, begleitet von den bulgarischen Brüdern Wladigeroff an Trompete und Klavier, Weltpremiere feiert: mit seinem neuen, utopischen Roman „Tausend und ein Morgen“.

