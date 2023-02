Kunstraum NÖ: Hitze in der Herrengasse

Werbung

Nicht alles, aber vieles ist neu im Kunstraum NÖ in der Wiener Herrengasse: Die künstlerische Leiterin Frederike Sperling hat dem Jahresprogramm 2023 das Motto „Sensing the Heat“ verpasst. Denn: Es wird allseits spürbar heißer. Los geht es im März mit der Gruppenausstellung „Matrix Bodies“, ein „Trip durch die Schwellenbereiche zwischen Körper und Umwelt, in die geheime Zone der Viro-sphäre“ (24. März bis 13. Mai).

In seiner Installation „T(())mb“ fragt das Kollektiv Omsk Social Club nach der Zukunft digitaler Kommunikation (7. Juni bis 29. Juli). Die Heilungspotenziale von Lust und Sinnlichkeit stehen bei Soñ Gweha im Zentrum („Quiet Storm Blowin‘“, 6. Oktober bis 2. Dezember).

Der H13 Niederoesterreich Preis für Performance wird heuer erstmalig in Partnerschaft mit der Bergen Kunsthall (Norwegen) verliehen.

www.kunstraum.net