NÖ Überblick: Festivals für Kulturfans

Für alle, denen ein einziger Abend mit Musik und Kunst nicht ausreicht, gibt es auch 2022 wieder viele tolle Festivals in Niederösterreich.

Eine starke weibliche Handschrift will beispielsweise Nadja Kayali dem Festival Imago Dei zu ihrem Einstand als künstlerische Leiterin verleihen: unter dem Motto „Zwischenwelten“ von 11. März bis 18. April in Krems.

Um Kammermusik und Literatur geht’s auch heuer wieder beim Loisiarte -Festival. Von 17. bis 20. März wird Leiter Christian Altenburger gemeinsam mit seinem Team wieder besondere Kreationen ins Loisium Langenlois zaubern.

Early-Bird-Tickets gibt’s schon jetzt für das Donaufestival in Krems. An zwei Wochenenden ( 29. April bis 1. Mai und 6. bis 8. Mai ) setzen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf „abenteuerliche Ästhetiken und Vibrationen zwischen Musik, Performance, Bildender Kunst, Film und diskursiven Formaten“.

Nach Eng(el)land begibt sich Michael Schade mit seinem Barockfestival in Melk zu Pfingsten ( 3. bis 6. Juni ) und lässt Werke von Händel, Purcell und Dowland, aber auch Zeitgenössisches erklingen.

Gleich an zwei Wochenenden ( 8. bis 10. und 15. bis 17. Juli ) lädt das Schrammel.Klang.Festival in Litschau zu Musik, Natur und Gemütlichkeit. Zum Programm gehört auch eine Nachtwanderung mit Stationen-Musik-Theater. Von 12. bis 14. Juli gibt’s außerdem an einem eigenen Wochenende zahlreiche Schrammel-Workshops für Klein und Groß.

In Lunz am See ertönen von 15. bis 30 Juli wieder Wellenklänge . Das „Festival für zeitgenössische Strömungen“ bietet wieder Konzerte, Lesungen und Diskussionen.

Das 26. Festival Glatt&Verkehrt steigt von 15. bis 31. Juli in der Wachau, macht sich auf in die „Neue Welt“ und mündet traditionell beim Winzer Krems ins Finale. „Das kann geografisch gelesen werden, doch es verheißt auch Impulse, die Welt vielleicht ein Stück zu verändern“, meint Kurator Albert Hosp.

„Momentum“ als Symbol des Wandels steht über dem Kammermusikfestival Allegro Vivo , das unter der Leitung von Vahid Khadem-Missagh von 5. August bis 18. September das Waldviertel mit Klang erfüllt.

Und Orchester aus aller Welt gastieren wieder beim Grafenegg Festival ( 13. August bis 4. September ). Intendant Rudolf Buchbinder freut sich auch auf exquisite Solisten wie Hélène Grimaud, Patricia Kopatchinskaja oder die Brüder Renaud und Gautier Capuçon.