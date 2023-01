Ritter, Kats und Girls: Startschuss in heimischen Kulturhäusern

Werbung

Mit Gespenstern hat’s begonnen, das neue Jahr, in Niederösterreichs Kulturhäusern. Die spuken schon seit Samstag in Mödlings Stadttheater (Kritik zur Premiere siehe unten). Und in St. Pölten, in Baden, in Melk und in Pürbach? Stehen die nächsten Stars für die ersten Premieren im neuen Jahr schon in den Startlöchern. (Grals-)Ritter finden sich da und (Broadway-)Sterne, (Volks-)Feinde und (Spitzen-)Tänzerinnen, Girls und Kats, Musikanten und Hirsche. Hier ein Überblick.

In Niederösterreichs Landestheater wird ab 25. Jänner nach dem Gral gesucht, und zwar von Rittern und anderen Held(inn)en in Eschenbachs „Parzival“, den Jonathan Heidorn für das Jugendtheatergastspiel in St. Pöltens Bühne im Hof in Szene gesetzt hat. Im Großen Haus am Rathausplatz zieht dagegen zwei Tage später, ab 27. Jänner, Ibsens „Volksfeind“ ein und hadert in der Regie von Anne Bader mit Lügen, Wahrheiten und Krankheitskeimen im Thermalwasser (www.landestheater.net).

Spielen ab 25. Jänner in „Parzival“: Julian Tzschentke, Caroline Baas und Lennart Preining. Foto: Luiza Puiu

In Badens Stadttheater gehört die Bühne ab 28. Jänner dem Broadway, genauer: einem seiner glänzendsten Stars, dem „Funny Girl“ Fanny Brice, dessen turbulente Biografie im gleichnamigen Musicalhit Isabella Gregor inszeniert hat (www.buehnebaden.at).

In St. Pöltens Festspielhaus tanzt man im neuen Jahr auf Burkinisch (mit Serge Aimé Coulibalys Faso Dance Theatre am 21. Jänner), singt auf Kurdisch (mit Aynur am 28. Jänner) und schwelgt mit NÖs Tonkünstler-Orchester auf Russisch und Isländisch (am 30. Jänner bzw. 18. Februar), bevor man den Großen Saal einem (Ballett-)Klassiker überlässt: Adolphe Adams „Giselle“. Die hat Großbritanniens Star-Choreograf Akram Khan ins Heute geholt. Und feiert am 24. & 25. Februar mit dem English National Ballet Österreich-Premiere (www.festspielhaus.at)

Mit Hemd(en) und Melone kommt Englands National Ballet nach St. Pölten. Um mit Akram Khans Neuinszenierung des Ballett-Klassikers „Giselle“ am 24. & 25. Februar im Festspielhaus Österreich-Premiere zu feiern. Foto: Laurent Liotardo

In St. Pöltens Bühne im Hof tanzen dagegen schon ab Ende Jänner die Pointen, wenn Viktor Gernot (am 29. Jänner), Ohne Rolf (am 3. Februar) oder Mark Benecke (am 5. Februar) sich die Klinke in der Linzerstraße in die Hand geben. Und am 18. Februar tanzen die Katzen, wenn Marina Zettl und ihre Kats zum Swing bitten, bevor einen Tag später die Mannen von Louie’s Cage Percussion die Sticks schwingen (www.buehneimhof.at).

In Melks Tischlerei wird ab 14. Februar gegroovt, wenn sich die Herren Breinschmid, Schmid & Gansch zum Stelldichein treffen, bevor am 24. Februar Katharina Strasser mit Band und Austropop anrauscht (www.wachaukulturmelk.at)

Und in Pürbachs Hoftheater startet man erst ab 4. Mai ins neue (Premieren-)Jahr – mit Christoph Frühwirths jüngster Komödie „Der röhrende Hirsch“ (www.hoftheater.at).