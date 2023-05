Sommertheater 2023: Frauen, Fürsten und Premieren

So viele Frauen gab's selten, in Niederösterreichs Theatersommer. Dort spielt man(n) ja nicht erst seit gestern, sondern teils schon seit Jahrzehnten (in Schwechat und Melk sogar schon seit über einem halben Jahrhundert). Nur: Die Frauen, die standen zwar auf der Bühne (aber auch nicht immer in den Hauptrollen). Aber viel zu selten hinter der Bühne.

Heuer ist das (etwas) anders. Da gibt's Frauen zum Abschied (wie Verdis „Aida“, zu der Johannes Wildner auf der Burgruine Gars ab 15. Juli das letzte Mal den Dirigentenstab hebt, bevor 2024 Clemens Unterreiner als Intendant übernimmt). Frauen zum Einstand (wie Cervantes' Dulcinea, für die Gregor Seberg ab 29. Juni als „Don Quijote“ gegen seine Riesen kämpft, wobei Bühne, Kostüme & Dramaturgie für Alexander Kubelkas erste Saison im Burghof Perchtoldsdorf von zwei Frauen stammen). Frauen gibt's 2023 aber auch am Regiesessel. Wie bei Aleander Hauer in der Wachauarena Melk, wo ab 14. Juni Regisseurin Christina Gegenbauer die „Kassandra“ von Autorin Magda Woitzuck in Szene setzt. Wie bei Johannes Krisch im Theaterzelt in Gutenstein, wo der Intendant zwar gerade seine Hauptrolle krankheitsbedingt abgeben hat, dafür Regisseurin Stephanie Mohr ab 13. Juli Peter Turrinis „Es muss geschieden sein“ als Uraufführung auf die Bühne bringt. Und wie bei Christian Dolezal am Hauptplatz in Haag, wo nicht nur hinter der Bühne (mit Ruth Brauer-Kvam als Regisseurin und Ingrid Oberkanins an den Schlaginstrumenten), sondern auch auf der Bühne in Aristophanes' „Lysistrata“ die Frauen das Ruder in der Hand haben.

Bei den Intendanten haben dagegen (noch immer) die Männer das Sagen. Allein bei NÖs Theaterfest, unter dessen Dach fast (aber eben nicht) alle von NÖs Sommertheatern spielen, werden 17 von aktuell 19 Spielorten (die Kinderproduktionen ausgenommen) von Intendanten geleitet, nur zwei von Intendantinnen. Dort, bei Kristina Sprenger im Stadttheater Berndorf, lacht man (und frau) ab 15. Juli bei Ray Cooneys „Funny Money“, bei Nina Blum im Theaterzelt auf der Burgwiese der Rosenburg träumt man (und frau) ab 22. Juni bei Tom Stoppards „Shakespeare in Love“. Bei Maria Happel im Theater in Reichenau startet man (und frau) dagegen mit einer Neufassung von Nestroys „Jux“ ab 1. Juli in die zweite Intendantinnen-Saison, mit Robert Meyer am Regiesessel und im Star-Ensemble - nachdem man (und frau) wie schon im Vorjahr im Kurpark Eröffnung gefeiert hat. Außerdem am Festspiel-Programm: Moliéres „Tartuffe“ ab 2. Juli, Joseph Roths „Kapuzinergruft“ ab 6. Juli und Werner Schwabs „Die Präsidentinnen“ ab 7. Juli. Bei Constantina Bordin im Amphitheater in Petronell-Carnuntum wird's nach einem Jahr Pause heuer wieder klassisch (und tragisch), mit Sophokles' „Antigone“ am 18. August, Aischylos' „Die Perser“ am 19. August - und Shakespeares „Romeo und Julia“ am 8. und 9. September.

Und sonst? Spielt Alex Balga in der Pölz-Halle in Amstetten ab 18. Juli „Jersey Boys“, bringt Michael Lakner in Baden erst den „Graf von Luxemburg“ (ab 16. Juni), dann die „Frühjahrsparade“ (ab 30. Juli) in die Sommerarena und dazwischen (ab 7. Juli) „Cabaret“ ins Stadttheater und lässt Michael Garschall im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg Verdis „Don Carlo“ regieren (ab 8. Juli und mit Weltstar Günther Groissböck im Cast und an der Regie). Reist Christoph Wagner-Trenkwitz auf der Terrasse von Schloss Haindorf bei Langenlois ins „Land des Lächelns“ (ab 18. Juli), singt Adi Hirschal im Hof der Franzensburg in Laxenburg „All We Need is Love“ (ab 17. Juni) und geht Bruno Max im ehemaligen Bunker in Mödling endlich auf Abenteuerexpedition in „Aventura“ (ab 13. August), während Nicole Fendesack im Konzerthof in Mödling Romeo Julia lieben lässt (ab 29. Juni).

In der Stadtpfarrkirche von Retz lässt Andreas Schüller noch einmal Mendelssohns „Elias“ auftreten (ab 5. Juli), im Schlosshof Rothmühle in Schwechat feiert Christian Graf nicht nur mit Johann Nestroy Einstand, sondern auch gleich (Eisenbahn-)Hochzeit (ab 1. Juli), und in der Felsenbühne Staatz schickt Werner Auer „Zorro“ in die (Fecht-)Arena (ab 21. Juli). Am Renner-Platz in Stockerau spielt Christian Spatzek den „Zerrissenen“ (ab 27. Juli), im Teisenhoferhof in Weissenkirchen erzählt Marcus Strahl die Geschichte von „Mariandl“ weiter (ab 18. Juli) und lässt den „Brandner Kaspar“ ins Paradies blicken (ab 1. September). Und im Schlosshof von Weitra bittet Peter Hofbauer ins „Weiße Rössl“ (ab 6. Juli).

Gefeiert wird heuer aber auch. Etwa in Kirchstetten, wo Stephan Gartner ab 31. Juli mit Rossinis „Il turco in Italia“ nicht nur wieder große Oper in den „kleinsten Saal“ des Schlosses bringt, sondern auch 25-Jahr-Jubiläum feiert. Oder am Platz vor St. Othmar in Mödling, wo Andreas Berger zum 15. Geburtstag seines Sommertheaters den „Braven Soldat Schwejk“ gratulieren lässt.

Für Menschen ab 6 setzt Andy Hallwaxx am 23. Juli in Klosterneuburg Verdis „Don Carlo“ in Szene, für Menschen ab 5 blickt Alexander Hauer in Melk ebenfalls ab 23. Juli in die „Glaskugel“, für Menschen ab 3 frisiert Nina Blum in Poysbrunn „Rapunzel“ ab 6. Juli neu und trifft „Ritter Rost“ bei Werner Auer in der Gartenarena Schiltern ab 5. Juli auf „Prinz Protz“. Und für Menschen ab 6 schickt Norberto Bertassi in Mödling ab 14. Juli seine „Anne“ nach „Green Gables“.

Wobei: Die mobilsten unter NÖs Sommertheatermachern, nämlich David Czifer und Max Mayerhofer von NÖs Lastkrafttheater, die sind schon seit gut einem Monat unterwegs. Und spielen noch bis 5. Juli Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in ganz Niederösterreich.