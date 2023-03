Sommertheater 2023: Kassandra und die Frauen

Werbung

Eine Dame - und ein Kobold (oder gar beides in einer?) - macht den Anfang. Denn: Wenn Martin Gesslbauer in Sitzenberg am 1. Juni den Schlosshof öffnet, dann eröffnen auch Niederösterreichs Sommertheater ihren alljährlichen Reigen. Heuer im Hof: Calderón und sein (Verwechslungs-)Spiel rund um die „Dame Kobold“, am Regiesessel: Angela Schneider. www.schloss-sitzenberg.at

Die nächsten Damen lassen nicht lange auf sich warten. In Melk hat sich Alexander Hauer für seine diesjährigen Sommerspiele zu Füßen der Stiftskirche gleich eine ganze Reihe von Damen in die Wachauarena geholt. Eine Autorin (Magda Woitzuck), eine Regisseurin (Christina Gegenbauer), sieben Schauspielerinnen und eine Königstochter mit der Gabe der Voraussicht. Die, „Kassandra“, steht ab 14. Juni am Sommerspiel-Programm, während eine andere Dame - mit der Gabe des Gesangs - ab 5. Juli in der diesjährigen Musikrevue nach Melk zurückkehrt: Tini Kainrath. www.sommerspielemelk.at

Nicht nach Troja, sondern nach Athen macht sich Christian Dolezal heuer am Haager Hauptplatz auf. Und lässt die Frauen, genauer: Aristophanes' „Lysistrata“ und einige mehr, für den Frieden kämpfen. Premiere von „Ella, Ella“ ist am 28. Juni, Regie führt, natürlich, eine Frau, und was für eine: Ruth Brauer-Kvam. www.theatersommer.at

Um einen Mann, genauer: um einen Propheten dreht sich Alexander Löfflers Oratoriums-Produktion für die Retzer Stadtpfarrkirche: „Elias“. Den singt ab 6. Juli zwar ein Bass (Matthias Helm), aber: den setzt eine Frau in Szene: Monika Steiner. www.festivalretz.at

Große Oper - und große Gefühle - bringt Johannes Wildner in seiner letzten Saison, bevor im September Opernstar Clemens Unterreiner übernimmt, auf die Burgruine Gars. Und einen großen Namen dazu: den von Ägyptens Königstochter „Aida“. Die wird von Philipp Harnoncourt in Szene gesetzt, Premiere feiert man am 15. Juli. www.operburggars.at

Drei Tage später, ab 18. Juli, steht eine andere, große unter den Bühnenfiguren vor der Kamera, nein: im Teisenhoferhof: das „Mariandl“. Stefan Vögel hat für Marcus Strahls Weissenkirchner Wachaufestspiele eine turbulente Komödie rund um den Wachauer Theater- und Filmstar (und seine legendäre Originalbesetzung mit Waltraut Haas) geschrieben, die Hauptrolle spielt Verena Scheitz. www.wachaufestspiele.com

Und für das junge Publikum? Werfen sich „Rapunzel“ (bei Poysbrunns Märchensommer, ab 6. Juli) und „Cinderella“ (bei Mödlings teatro, ab 22. Juli) in Schale, nein: auf die Bühne. Und zieht „Anne“ (ebenfalls bei Mödlings teatro) ab 15. Juli auf Green Gables ein. www.maerchensommer.at und www.teatro.at

Und hinter den Kulissen? Leitet eine Frau die Sommernachtskomödie auf der Rosenburg und den Märchensommer auf Schloss Poysbrunn (Nina Blum). Und ist eine Frau nicht nur Intendantin der Festspiele Berndorf, sondern auch Obfrau von Niederösterreichs Sommertheater-Dachverein, dem Theaterfest (Kristina Sprenger).