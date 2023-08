Theaterfest am Litschauer Herrensee: Einmal hin, einmal weg

Von 11. bis 20. August finden unter den Themenschwerpunkten „Shakespeare“ und „Dummheit“ rund 100 Veranstaltungen an circa 20 Spielorten in und um Litschau statt.

Die von Regisseur Zeno Stanek initiierten und geleiteten „Tage für zeitgenössische Theaterunterhaltung“ haben ein klares Ziel: zeitgenössisches Theater in all seiner Vielfalt erlebbar zu machen als „theatrales Zukunftslabor“ mit einem „wilden, wohldurchdachten Programm“. Gespielt wird an außergewöhnlichen Orten – wie im Herrenseetheater, im BRAUHAUSstadl, im neuen Veranstaltungs- und Probenhaus MOMENT, das direkt neben dem Festivalzentrum beim Strandbad und dem Theater- und Feriendorf Königsleitn liegt. Produktionen aus Tschechien, Slowenien, Polen, Neuseeland, Deutschland sowie aus Österreich sind zu sehen. Küchenlesungen in privaten Haushalten, Autoren-/ Autorinnenlesungen, szenische Lesungen von neuen Stücken, die Matineen „Fellingers Früh.Stück“ mit namhaften Diskussionsgästen, Hörspiele, theatrale Spaziergänge, Feuergespräche und Workshops vertiefen das Festivalthema.

Das Festival freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Herminentheater in Kooperation mit dem Wiener Theater TAG, dem Schubert Theater aus Wien, dem steirischen herbst, dem slowenisch-kärntnerischen Teater Štrik, dem Jihočeské divadlo/Südböhmischen Theater aus Budweis, der Kunstuniversität Graz, der Schauspielschule Ernst Busch Berlin, mit Studierenden des Max-Reinhardt-Seminars, dem Schauspielhaus Salzburg und weiteren nationalen wie internationalen Theaterinstitutionen, Kollektiven, Ensembles und freien Gruppen wie der „Theatergruppe kollekTief“, Gruppe Spigl, spitzwegerich, Bühnencousinen, English Lovers, Rabtaldirndln oder Shakespeare grådaus.

Von Yoga am Morgen bis Abtanzen am Abend

Nach der morgendlichen Yoga-Session im Strandbad lädt Katharina Stemberger zum literarischen Prolog in die Teelöffel-Lounge. Ernst Molden kuratiert die Konzerte, die abends den Veranstaltungsreigen im Herrenseetheater ausklingen lassen: mit Sarah Bernhardt, Pauls Jets, Lisa Schmid Trio, Gravögl und Anna Mabo, die auch im Rahmen einer Küchenlesung zu hören sein wird. Zum Abschluss spielt Ernst Molden feat. Anna Anderluh & Philipp Kienberger auf. Musik gibt's heuer zum ersten Mal auch im Club-Format im Glasfoyer.

Heuer besteht erstmals die Möglichkeit, Abfolgen und Zusammenstellungen von Theaterproduktionen im Package zu wählen. Diese speziell kuratierten „Theater.Pfade“ durch das Programm helfen bei der Qual der Wahl. So gibt es vom „Quer-Beet.Pfad“ (von allem etwas) über den „Shakespeare.Pfad“ und den „Dummheit.Pfad“ bis hin zum „Von früh bis spät.Pfad“ (einmal alles – mehr schafft niemand!) besondere Auslesen, die ermäßigt im Ticketshop erworben werden können.

www.hinundweg.jetzt