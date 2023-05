Theaterfest NÖ geht in die 30. Saison

An 19 Spielorten geht das Theaterfest Niederösterreich im kommenden Sommer in die 30. Saison. Von 14. Juni bis 9. September werden 23 Produktionen geboten. Die einzelnen Produktionen wurden am Montagabend im Palais Niederösterreich in Wien vorgestellt. Rund sechs Millionen Besucher konnten bisher insgesamt verzeichnet werden, knapp 200.000 waren es im Vorjahr, so Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger.

Neben den Vertreter:innen der Spielorte waren zahlreiche Gäste aus Kultur und Wirtschaft der Einladung gefolgt. Ehrengäste waren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NÖ-Versicherung Vorstandsdirektor Bernhard Lackner, ORF NÖ-Direktor Alexander Hofer und NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer. Durch den Abend führte Katharina Sunk (ORF NÖ).

Zwei Intendanten sind diesmal neu mit dabei: In Perchtoldsdorf folgt Alexander Paul Kubelka auf Michael Sturminger und bringt "Don Quijote" nach Miguel de Cervantes auf die Bühne (Premiere: 29. Juni). Und bei den Nestroy Spielen in Schwechat übernimmt Christian Graf die Intendanz von Peter Gruber, der fünf Jahrzehnte lang die Leitung innegehabt hatte. Gestartet wird am 1. Juli mit "Eisenbahnheiraten".

Die Premieren im Detail:

14. Juni 2023 | Sommerspiele Melk: Kassandra und die Frauen Trojas

16. Juni 2023 | Bühne Baden: Der Graf von Luxemburg

18. Juni 2023 | Kultursommer Laxenburg: All We Need is Love

22. Juni 2023 | Sommernachtskomödie Rosenburg: Shakespeare in Love

28. Juni 2023 | Theatersommer Haag: Ella, Ella – Lysistrata!

29. Juni 2023 | Sommerspiele Perchtoldsdorf: Don Quijote

1. Juli 2023 | Nestroy Spiele Schwechat: Eisenbahnheiraten

5. Juli 2023 | Sommerspiele Melk: One Vision

7. Juli 2023 | Bühne Baden: Cabaret

7. Juli 2023 | Festival Retz: Elias

7. Juli 2023 | Festival Schloss Weitra: Im weißen Rössl

8. Juli 2023 | operklosterneuburg: Don Carlo

13. Juli 2023 | Raimundspiele Gutenstein: Es muss geschieden sein

14. Juli 2023 | Festspiele Berndorf: Funny Money

15. Juli 2023 | Oper Burg Gars: Aida

18. Juli 2023 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Von wegen Mariandl!

19. Juli 2023 | Musical Sommer Amstetten: Jersey Boys

20. Juli 2023 | Operette Langenlois: Das Land des Lächelns

21. Juli 2023 | Felsenbühne Staatz: Zorro

27. Juli 2023 | Festspiele Stockerau: Der Zerrissene

30. Juli 2023 | Bühne Baden: Frühjahrsparade

13. August 2023 | Theater im Bunker: Aventura.

1. September 2023 | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben

Theaterfest für Kids

5. Juli 2023 | Kindermusical-Sommer Niederösterreich: Ritter Rost und Prinz Protz

6. Juli 2023 | Märchensommer Niederösterreich: Rapunzel – Neu frisiert

15. Juli 2023 | teatro: Anne of Green Gables

22. Juli 2023 | teatro: Cinderella

23. Juli 2023 | operklosterneuburg: Don Carlo – Verdis Opernkrimi für Kinder

23. Juli 2023 | Sommerspiele Melk: Berni Bernstein und das Geheimnis der Glaskugel

Infos und Tickets unter www.theaterfest-noe.at.