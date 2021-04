Fünfeinhalb Monate (statt bisher drei), 57 Projekte und ein Viertel - dort, im Mostviertel, wird heuer wieder gefeiert. Und zwar die Kultur, vor der Tür. Oder, wie Niederösterreichs Landeshauptfrau sagt: "in umittelbarer Umgebung". Also: auf der Almhütte (im Ybbstal) und am Badesee (in St. Pölten), im Stiftsgarten (in Seitenstetten) oder auch im Web.

Dort, im virtuellen Raum, nimmt Niederösterreichs Viertelfestival 2021 nach der coronabedingten Pause im Vorjahr "Bodenkontakt" auf. Und startet seinen heuer bis 31. Oktober verlängerten Veranstaltungsreigen noch vor den angekündigten Öffnungen schon am 14. Mai, und zwar online - mit dem "Dorf[er]leben" aus Gerolding und der "Wetterwelt" aus Pöchlarn.

Mehr zu allen Projekten (neun davon kommen aus Mostviertler Schulen), allen Terminen und aktuellen Orten unter www.viertelfestival-noe.at