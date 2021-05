Der Platzhirsch braucht ihn genauso wie der Festivalfrosch. Und die Regionalkultur, also: die Kultur vor der Tür, die braucht ohne ihn erst gar nicht anfangen. Grund genug also, den „Bodenkontakt“ gleich zum diesjährigen Jahresmotto von Niederösterreichs Viertelfestival zu machen. Und dessem Maskottchen, dem Platzhirsch, noch gut zwei Monate Herbstauslauf mit auf den Weg zu geben.

Losgelaufen, nein: weggestartet ist die 15. Ausgabe der von NÖs Kulturvernetzung ausgeschriebenen, ausgesuchten und (mit-)organisierten Viertelfestivals schon Mitte Mai – erst im Netz, dann im Dorf, dann in der Stadt. Und dort geht’s auch weiter. In insgesamt 57 Projekten, neun davon von und mit heimischen Schulen, werden da heuer im Mostviertel „Wurzeln geschlagen“, wird „am Licht“ geschrieben und am Denkmal erinnert, wird das „Fleckchen Erde“ erforscht und vom Turm geblickt. Wird „zwischen den Welten“ musiziert und nach „verschwundenen Burgen“ gesucht, werden „Bodenwellen“ gesurft und wird nach Klängen „gebuddelt“, wird Kunst „gedatet“ und von Bäumen geträumt, werden „Schätze im Löss“ gehoben und Moose gefeiert, werden Filme „verortet“ und Menschen „beheimatet“.

All das – und bis 31. Oktober noch viel mehr – nimmt am Dorfplatz und im Almhaus, im Erinnerungsmuseum und am Lagerhausturm, in der Fußgängerzone und in der Tiefgarage, am Klosterberg und im Stadtmuseum, im Schiffmeisterhaus, am Viehofner See, im Keramikmuseum, im Tierpark, am Spielplatz oder in der Filmbühne „Bodenkontakt“ auf. Und lässt bildende Künstlerinnen, Schriftsteller, Komponisten, Theatermacherinnen, Fotografen, Archäologen, Blasmusikanten, Keramikkünstlerinnen oder Kräuterexpertinnen zu Wort – und Kunst – kommen.

„Wir wollen“, sagen etwa Michael Liebert, Stefan Radinger und Birgit Wagner vom Projekt „Heimat X Mensch“, „ein Miteinander und Füreinander auf einem gemeinsamen Stück Erde schaffen.“

Mehr: www.viertelfestival-noe.at