„Eigentlich hätte das Buch zur Marillenblüte erscheinen sollen, aber da ist dann leider Corona dazwischengekommen“, erzählt die Hollenburger Autorin Lisa Gallauner. Auch das geplante Fest zum 10. Geburtstag von Chefinspektor Meierhofer musste deshalb entfallen. So erschien ihr achter Wachaukrimi „Teufelsblüten“ rund um den sympathischen Kremser Kriminalbeamten eben mit etwas Verspätung und macht Lust auf die nächste Marillenblüte in der Wachau.

Denn die bildet in „Teufelsblüten“ den bezaubernden Rahmen für einen makabren Anblick: In einem Marillengarten wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden, der einen blühenden Marillenzweig im Mund hat. Noch dazu entpuppt sich der Tote als „Influencer“ in „Social Media“. Meierhofer versteht zunächst nur Bahnhof, hat aber glücklicherweise seinen Enkel Lukas, der ihm auf die Sprünge hilft ...

Entstanden ist „Teufelsblüten“ im Sommer 2019, zum Teil im Urlaub am Erlaufsee, wie Gallauner verrät, die im Hauptberuf an der Sport- und Europamittelschule Mautern unterrichtet. Zu Marillen hat sie seit ihrer Kindheit einen engen Bezug: „Meine Großeltern, die mir sehr nahegestanden sind, hatten einen Marillengarten in Krems. Da habe ich jede Menge Marillen aufgeklaubt“, schmunzelt sie. Und da die Marillenblüte ein einzigartiges Naturschauspiel und Alleinstellungsmerkmal der Wachau sei, habe sich ein Marillenblüten-Meierhofer geradezu aufgedrängt.

Die gewisse Skepsis, die ihr Alter Ego Meierhofer den sozialen Medien entgegenbringt, kann Gallauner übrigens durchaus nachvollziehen: „Ich für mich habe festgestellt, dass Social Media mir Zeit und Energie raubt. Aber natürlich ist mir klar, dass die sozialen Medien für viele, vor allem auch junge Menschen ein wichtiger und anscheinend durchaus bereichernder Teil ihres Lebens sind. Deshalb finde ich es auch besonders bedeutsam, gerade der Jugend einen reflektierten und sicheren Umgang mit Social Media näherzubringen.“