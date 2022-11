Filmzuckerl: Eine moderne Romcom

Werbung

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 9. November, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, „Der schlimmste Mensch der Welt“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen. Der Film folgt der fast 30-jährigen Julie, die nicht so recht weiß, was sie will. Während ihr über zehn Jahre älterer Freund Aksel als erfolgreicher Comicbuch-Autor durchstartet, kann sie auf ihre abgebrochenen Studiengänge nicht wirklich stolz sein. Seriöser Familienplanung geht sie lieber aus dem Weg. Als sie den charmanten Eivind trifft, meint sie, das müsse Liebe sein. Doch ist Eivind wirklich der richtige Mann fürs Leben?

Regisseur Joachim Trier hat mit „Der schlimmste Mensch der Welt“ eine moderne Variante einer klassischen romantischen Komödie geschaffen.