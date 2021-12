Strauß, Ziehrer und Lehár erklingen zu Jahresbeginn

Mit zwei Konzerten begeht das Waidhofner Kammerorchester – sofern es die Situation zulässt – am Donnerstag, 30. Dezember 2021, um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 1. Jänner 2022, um 19.30 Uhr den Jahreswechsel.

Unter der Leitung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka werden im Schlosscenter Waidhofen bekannte Melodien von Johann und Josef Strauß sowie von Carl Michael Ziehrer und Franz Lehár erklingen.

Als Gesangssolistin konnte Ildikó Raimondi gewonnen werden. Die Österreichische Kammersängern und Professorin am Mozarteum in Salzburg ist nicht nur eine gefeierte Sängerin auf der Opernbühne, sondern auch eine bekannte Liedinterpretin und Konzertsängerin. Seit 1991 gehört Raimondi der Wiener Staatsoper an. Gastspiele führten sie bis an das Bolschoi-Theater Moskau. Dazu kamen Konzerte, Rundfunk- und TV-Auftritte in vielen Ländern Europas, in Japan, New York und Israel.

Die Karten für die beiden Neujahrskonzerte sind bereits im Vorverkauf im Bürgerservice Waidhofen, auf oeticket.com oder bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich.

Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Zutrittsregeln bezüglich Covid-19.