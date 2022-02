Weltladen-Filmzuckerl: Kinder an die Macht

Am Dienstag, 1. März, um 19.30 Uhr zeigt der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen den französischen Film „Morgen gehört uns“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen. Zum Film: Es sind Kinder aller Herren Länder, und sie kämpfen für ihre Überzeugungen und eine bessere Zukunft. Sie heißen José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin und Jocelyn. Obwohl sie Kinder sind, haben sie ihren Blick geschärft für das, was um sie herum nicht stimmt. Mit ihrer Charakterstärke und ihrem Mut schaffen sie es, Erwachsene zu überzeugen und in ihnen Unterstützer zu finden. Regisseur Gilles de Maistre gibt diesen Kindern mit seinem Film eine Plattform.

Vorverkauf: www.ntry.at, Weltladen. Reservierung: 0680/1107622.