Kultur an und von den Rändern begeisterte 18.500 Besucher

Jedes Jahr bringt die Kulturvernetzung NÖ in einem anderen niederösterreichischen Viertel die Kultur vor die Haustür der Menschen. Heuer gab es Programm im Waldviertel: Von 12. Mai bis 15. August fand das WALD/4 Festival verteilt an 45 Standorten statt. 18.500 Besucherinnen und Besucher genossen das vielfältige Programm. Auf den Bühnen von Gmünd bis Krems an der Donau konnte das Publikum bei 110 Einzelveranstaltungen sehen, wie das Thema „Randerscheinungen“ in unterschiedlichen Genres bearbeitet wurde.

So zeigte beispielsweise das Straßenrand Festival in Ottenschlag (Bezirk Zwettl) Auftritte von Gauklern, Zauberern, Akrobatinnen und Patomimen, eine virtuelle Ausstellung in Krems an der Donau beschäftigte sich mit den „Die Weißen Flecken von Krems, den Unorte am Rande unserer Wahrnehmung“ und ein Stationenbetrieb durch das Leben von Gerald Muthsam in Groß Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) setzte sich mit Höhenflügen und Abstürzen, sowie mit der Angst, die das Tun begrenzt, auseinander. Insgesamt waren für den reibungslosen Ablauf der Projekte 545 Kunstschaffende sowie 2.469 Mitwirkende (davon über 500 Schülerinnen und Schüler) verantwortlich.

Mit dem Fokus auf Regionalität bot das Waldviertelfestival Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung. „Kunst vereint Kunstschaffende und Kunstinteressierte. Den Beweis für dieses verbindende, kreative Phänomen lieferte einmal mehr das Viertelfestival. Angesichts der großen kreativen Fülle und Bandbreite bin ich stolz auf die lebendige Kunstszene in Niederösterreich“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begeistert.

Das nächste Viertelfestival findet im Industrieviertel von 17. Mai bis 14. Juli 2024 statt. Mit dem Motto „Sichtweise“ sollen Unterschiede in der Betrachtung einer Sache aufgezeigt und Bewusstsein für die verschiedenen Möglichkeiten der Betrachtung geschaffen werden.