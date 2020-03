„Ich bin der Meinung, dass das Schloss eigentlich für Konzerte gebaut wurde, das scheint ja seine wahre Bestimmung zu sein“, sagt Harald Kosik, künstlerischer Leiter des Vereins „Kultur Schloss Walpersdorf“, über das Renaissanceschloss im Bezirk St. Pölten-Land.

Seit fünf Jahren bespielt es der Verein mit Konzerten und Veranstaltungen jeglicher Art. Die Obfrau des Vereins, Marieluise Koch, freut sich besonders über die Unterstützung aus der Region: „Bereits seit dem ersten Konzert wird das Kultur-Angebot rege genützt.“ Heuer gibt es wieder sechs Schloss-Konzerte. Haydn, Schubert, Mozart und natürlich Beethoven ertönen dann aus dem Schloss. Los geht das diesjährige Programm am 7. März.

Beethoven und andere Highlights

Am 18. April besucht der russische Pianist Boris Bloch Walpersdorf. Mit im Gepäck zwei Sonaten von Beethoven. Ein ganz persönliches Highlight auch für Kosik selbst: „Boris Bloch habe ich als Jugendlicher zum ersten Mal gehört. Er war einer der Gründe, warum ich Pianist geworden bin.“ Neu ist heuer auch ein umfangreiches Angebot für Kinder. Erzähler Marko Simsa bringt mit den „Vier Jahreszeiten“ Vivaldi Kindern nahe, und das Märchen „Dornröschen“ wird mit Akkordeon- und Violoncello-Begleitung erzählt.

Im Juli ist das Programm besonders dicht: Das Kulturfest Traisental, das der Verein veranstaltet, bringt sechs Konzerte in die Region. Nicht nur im Schloss Walpersdorf, auch im Stift Her-zogenburg und in der ehemaligen Synagoge in St. Pölten finden dann Konzerte für Klassik-Liebhaber statt. Harald Kosik: „Wir werden nicht punktuell feiern. Das besonders vielfältige Programm 2020 ist unsere Art, das Jubiläum zu begehen“.

www.schloss-walpersdorf.at