"Was uns nicht in den Kram passt" .

"New Society", also: "Neue Gesellschaft" hat Thomas Edlinger über sein drittes Donaufestival geschrieben. Und geht von 26. April bis 5. Mai in 84 Performances, Installationen, Konzerten, Filmen, Talks und Kunstprojekten in Krems auf die Suche nach den nächsten Utopien.