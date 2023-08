Hubert Nitsch ist neuer Kurator der Landesgalerie

„Hubert Nitsch bringt viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern mit,“ sagt Gerda Ridler, künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich. Sein erstes Projekt in Krems wird eine Ausstellung zum niederösterreichischen Würdigungspreisträger in der Sparte Bildende Kunst, welche am 1. Dezember 2023 eröffnet wird.

Nitsch ist im Jahr 1969 in Mistelbach geboren und studierte Katholische Fachtheologie, Religionspädagogik und Kunstpädagogik in Wien und Innsbruck, sowie Kunstpädagogik in der Klasse für Bildhauerei am Mozarteum Salzburg. Als Diözesankonservator und Mitarbeiter im Fachbereich Kunst und Kultur der Diözese Linz hat er seit 2002 mit vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern zeitgenössische Gestaltung in Kirchen umgesetzt. Diese Funktion wird er auch weiterhin beibehalten.

Vorgänger Günther Oberhollenzer (47) war ab 2016 für die 2019 eröffnete NÖ Landesgalerie im Einsatz.