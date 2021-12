Geschenk-Tipps: Kultur unterm Christbaum

In letzter Minute noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Wir haben einige Vorschläge aus NÖs Kunst- und Kulturhäusern gesammelt. Ob Gutscheine, Tickets oder Kunst für Zuhause – wer seinen Liebsten zu Weihnachten ein besonderes Kunst- oder Kulturerlebnis schenkt, stiftet nicht nur unter dem Christbaum große Freude. Ganz nebenher wird dadurch auch eine von der Pandemie besonders betroffene Branche unterstützt.

Das Wald4tler Hoftheater bietet ein brandneues Weihnachtsalbum: Hoftheater-Intendant und Musiker Moritz Hierländer hat mit seiner Wald4tler Hoftheater Kombo die CD „Advent, Advent“ herausgebracht. Hörer erwarten Weihnachtshits der anderen Art – schräg angeschliffen, mit Harmonium, Gitarre, Kontrabass, Melodica und Stimme.

Auch das Tonkünstler-Orchester NÖ hat tolle Klänge auf CD aufgenommen. Zu hören gibt‘s verschiedene Werke des russischen Komponisten Modest Mussorgski.

Wer die Musik lieber live genießen möchte, kann das beispielsweise am 25. August 2022 bei der zweiten Auflage von „Götterklang trifft Donaugold“ tun. Klassikfans können schon jetzt online Tickets dafür sichern – auch zum Verschenken.

Theaterfans kommen auch nicht zu kurz

Gemeinsame Sache machen zum Beispiel das Landestheater NÖ , das Festspielhaus St. Pölten und die Bühne im Hof . Online kann man Gutscheine kaufen, die an den drei Bühnen sowie in allen Kartenbüros der NÖKU eingelöst werden können. Zu Weihnachten gibt es dazu eine besondere Aktion: Ab einem Gutscheinwert von 50 Euro ist eine kostenlose Schnupper-Mitgliedschaft beim Verein „Freunde der Kultur St. Pölten“ für 2022 enthalten. Mitglieder bekommen hiermit Ermäßigungen bei ausgewählten Kulturbetrieben.

Wer gerne etwas weiter plant, kann auch Gutscheine für das eine oder andere Sommertheater unter den Christbaum legen. Beispielsweise von den Raimundspielen Gutenstein , wo Ferdinand Raimunds Stück „Die gefesselte Fantasie“ gezeigt wird. Bis Februar 2022 gibt es online noch einen Frühbucherbonus von zehn Prozent. Auch das Sommertheater Mödling bietet bis zum 24. Dezember noch einen Weihnachtsrabatt von 15 Prozent auf Tickets für den Sommer 2022 an.

Im Stadttheater Baden steht am 29. Jänner mit „La Traviata“ die nächste Premiere an. Tickets dafür gibt‘s online, auch Gutscheine mit beliebigem Wert sind erhältlich. Wer gleich das volle Programm schenken möchte, kann das auch in Form eines Abos tun.

Kurz nach Weihnachten findet im Stadttheater Mödling am 15. Jänner mit dem Musical „Avenue Q“ die nächste Premiere statt. Tickets dafür gibt‘s online, daneben bietet das Stadttheater Mödling verschiedene Abomöglichkeiten an.

Auch freie Gruppen und Ensembles, wie das Lichtzeit.Ensemble oder der Theaterverein taschenspielerinnen, können mit online erhältlichen Wertgutscheinen zu Weihnachten unterstützt werden.

All jene, die gerne Ausstellungen besuchen oder Kunst daheim aufhängen wollen, können beispielsweise bei der Landesgalerie NÖ in Krems vorbeischauen. Dort gibt’s zum Aufhängen für das ganze Jahr den Fotokalender „Meine Wachau“. Daneben warten online viele weitere tolle Geschenkideen, wie Gutscheine für einen Museumseintritt, Privatführungen oder Kunst samt Kulinarik. Die Artothek NÖ bietet außerdem Gutscheine für „Kunst zum Leihen“.

Für das Museum NÖ in St. Pölten können online Tickets erworben werden. Wer noch eine Kleinigkeit sucht, kann auch vor Ort im Museumsshop stöbern - geöffnet ist auch am 24. Dezember bis 13 Uhr.

Die Galerie Gugging bietet Gutscheine zum Schenken. Das Motiv kann selbst ausgesucht werden – zur Wahl stehen mit „Christbaum“ von Helmut Hladisch, „Schlitten“ von Heinrich Reisenbauer und „Menschen“ von Oswald Tschirtner drei Werke von Gugginger Künstlern. Online gibt‘s auch Kunstwerke zu kaufen – auch von Künstlern aus Gugging.