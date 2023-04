Johanna Mikl-Leitner: „Die Kunst in den Mittelpunkt stellen“

Werbung

Geburtstagfeste gab's zwar keine. Aber: eine Lobrede. An die Kunst. Denn: „Kunst und Kultur sind Quelle der Kraft und Inspiration.“ Und spenden „gerade in unsicheren Zeiten Halt und Zuversicht“. Betonte Niederösterreichs Landeshauptfrau heute, Samtag. Und nahm den World Art Day, also: den internationalen Tag der Kunst, den die UNESCO 2019 zum ersten Mal ausgerufen hat und der am Geburtstag von Universalkünstler Leonardo da Vinci „die Entwicklung, die Verbreitung und den Genuss von Kunst“ in aller Welt feiern will, zum Anlass, um Niederösterreichs Kunsthäuser „vor den Vorhang“ zu holen. Um an „die Strahlkraft bis weit über die Landesgrenzen“ von Landesgalerie, Karikaturmuseum und Museum Gugging zu erinnern. Und um auf Daniel Spoerris seit 25. März wieder geöffnetes Ausstellungshaus mit seinem „Roten Faden“ in Hadersdorf, Arnulf Rainers am 1. April eröffnete „Duette Duelle“ in Badens Frauenbad und Wolfgang Denks erst am gestrigen Freitag in Memoriam eröffnete „Neue Malereien“ in Schönbergs Alter Schmiede hinzuweisen. „Wir“, so Johanna Mikl-Leitner, die kurz nach der frisch eröffneten Jahresschau in Mistelbachs nitsch museum gemeinsam mit Nitsch-Witwe Rita einen Rundgang durch dessen „6-Tage-Spiel“ unternommen hatte, „wir fördern Kunst und Kultur in allen Ecken und Enden Niederösterreichs.“