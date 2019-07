Die Winzer? Haben ihre Bühne und ihren Marillengarten schon wieder geschlossen. Zumindest fürs Konzertpublikum. Und die Weltmusik? Die zieht ein Viertel weiter. Von Krems nach Wieselburg.

Dort gibt’s zwar keinen Winzerhof als Bühne. Dafür einen Schlosspark. Und der kann auch schön lauschig sein. Oder schön laut, je nachdem. Heuer wird’s wohl eher laut. Schließlich haben Hubert Seiringer und sein halle2-Team auch etwas zu feiern: 20 Jahre hiesige & dosige.

„Wir machen das aus Spaß an der Freud’!“ Hubert Seiringer, Kurator von hiesige & dosige, über seine Motivation

So heißt das kleine, feine Weltmusikfest im Mostviertel. Und dem bringt dieses Wochenende nicht nur Fanfare Ciocărlia, die schnellste Brass Band des Balkans und 2001 schon einmal in Wieselburg, ein Ständchen. Das hat auch Voodoo-Töne aus Westafrika am Programm, Dschungel-Beats aus den Niederlanden, Fado-Klänge aus Spanien, Herzschmerz-Songs aus Kolumbien oder Funk-Grooves aus Kanada.

Und: Alternativ-Pop aus Österreich, nämlich Buntspecht und Saint Chameleon. Dazu gibt’s Tanzen für Kids und Kulinarik aus der Region. Und: freien Eintritt!

www.halle2.at