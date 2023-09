Helden der Niebelungen auf Burgruine Aggstein

Rund 800 Jahre ist das Nibelungenlied alt und dennoch begeistert die Geschichte rund um Kriemhild, den Drachentöter Siegfried und den legendären Nibelungenschatz auch heute noch das Publikum. Am Freitagabend zog es einige Begeisterte auf die Burgruine Aggstein um die Welturaufführung des historischen Heldenepos in einer Neuvertonung von Michael Salamon und mit Staatsopern-Tenor Norbert Ernst zu hören.

Wie ein Barde aus vergangener Zeit trug Staatsopern-Tenor Norbert Ernst 100 der insgesamt 2.500 Verse des Niebelungenliedes, im Stile der mittelalterlichen Minnesänger aber in einer hochdeutschen Übersetztung vor. Noch nie zuvor wurde das Lied in dieser Form interpretiert - eine Welturaufführung. Untermalt wurden die Verse mit sechs sich abwechselnden Melodien von Michael Salamon, gespielt von Gerlinde Sbardellati (Englischhorn), Judith Schiller (Harfe) und Stefan Teufert (Violoncello).

Alte Geschichten, die in alten Mauern schlummern

Die Erzählungen der grausamen Sage reichen tief in die germanische Zeit zurück. Sie handeln von Verrat, und Gewalt und lassen einen erschaudern. Mit ihren Instrumenten kleideten die Musikerinnen und Musiker den Abend mit authentischen Klängen aus. Auch der Rahmen des Konzerts machte Eindruck, denn die sagenumwobene Burgruine Aggstein passt in die Entstehungszeit des Niebelungen, zudem spielt der Heldenepos unter anderem in der Wachau.

Auf der Reise zu den Helden des Mittelalters hält das Publikum eisern an den Texten der Niebelungen fest, die meisten lesen die Verse im Liederheft, dass auf jedem Sessel liegt bis zum Schluss mit. In die Stille zwischen den Versen mischt sich das Geräusch der Seiten die umgeblättert werden. Applaus soll es erst am Ende des Abends geben. Dort dann aber mit Standing Ovations.

Interpret Norbert Ernst freut sich über den Applaus und zeigt sich zufrieden mit dem Konzert: „Bei etwas Neuem kann man nie wissen, wie es ankommt“ sagt er. Bei dem einen Konzert soll es jedoch nicht bleiben, Ernst plant weitere Darbietungen und will sogar alle der 2.500 Verse vertonen und aufnehmen.