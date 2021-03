„Zuerst einmal: Du musst frei sein. Zweitens musst du Freude daran haben. Das dritte Wort ist Frieden“, erklärt Kardinal Christoph Schönborn zur Frage, wie man seine Berufung erkennen kann. Mit diesem Thema beschäftigt sich nun auch ein Musikwettbewerb: Zum zweiten Mal wird in Österreich der Vocation Music Award (VMA) ausgerufen. Mit einem selbst geschriebenen Lied zum Thema Berufung steht die Frage nach dem Sinn im Leben im Mittelpunkt.

Musiker aller Altersstufen sind dazu aufgerufen, ihren Beitrag beim VMA einzureichen. Das musikalische Genre spielt keine Rolle, inhaltliche Voraussetzung ist, dass sich die Musikbeiträge mit dem Thema der persönlichen Berufung und Suche nach dem Sinn im Leben auseinandersetzen. Ermöglicht wird dieses Musik-Projekt, das 2019 zum ersten Mal stattgefunden hat, durch das Canisiuswerk, das Referat Berufungspastoral der Erzdiözese Salzburg, die Philosophisch-Theologische Hochschule Heiligenkreuz, das Key2Life-Festival sowie 25 weitere Kooperationspartner.

„Musik und Glauben gehen Hand in Hand“, ruft der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, in der Bischofskonferenz zuständig für Berufungspastoral und das Canisiuswerk, zu Einreichungen auf. Die ersten drei Plätze sind mit 2.000, 1.000 und 500 Euro dotiert, mit dem Gewinner wird ein Musikvideo produziert. Die besten zwölf Beiträge werden auf einer CD-Produktion des Heiligenkreuzer Musiklabels „Obsculta-Music“ verewigt. Eine eigene Kategorie (Schulaward) richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren.

Nähere Infos unter vocation-music-award.com oder unter vocation-schulaward.at.