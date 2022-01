Andrea Seyfried-Artner: Von der Parfümerie an den Schreibtisch

„Geschrieben habe ich immer schon“, so Andrea Seyfried-Artner. Vielen Neustädtern, vor allem aber Neustädterinnen, ist Andrea Seyfried-Artner noch als Betreiberin der Parfümerie Artner am Hauptplatz, Ecke Neunkirchner Straße, bestens bekannt. Sie leitete über viele Jahre das Familienunternehmen und stand persönlich im Geschäft. 1995 verkaufte die Theaterwissenschaftlerin das Unternehmen und arbeitete dann als Redakteurin beim ORF.

Jetzt in der Pension widmet sich die 64-Jährige ihrem liebsten Hobby, dem Schreiben. Sie absolvierte das Fernstudium „Schule des Schreibens“ und schrieb dann gleich ihren ersten Roman. „Treppenlift nach Schottland“ ist im Novum-Verlag erschienen und handelt von der Suche einer Frau nach ihren Wurzeln. „Ich hatte mich auf eine vierwöchige Schottland-Reise sehr gut vorbereitet und gelernt, man soll über Dinge schreiben, die man gut kennt. Also habe ich mich dort inspirieren lassen.“ Rund ein Jahr dauerte die Arbeit an dem Roman, der 2021 erschienen und im Buchhandel und als E-Book erhältlich ist.

Mittlerweile ist das zweite Buch fast fertig. Es trägt den Arbeitstitel „Tod in den Nockbergen“ und ist „eine Mischung aus Familiendrama und Krimi“.