„Ein Sommerfest mit Film und Musik, das wird es – hoffentlich!“ Meint Fabian Eder. Kommt gerade vom Dreh. Und steht kurz vor der Premiere. Aber nicht das jüngste Filmprojekt des Regisseurs, Autors und Kameramanns steht da dieses Wochenende am Kinoprogramm. Sondern das jüngste Festivalprojekt.„Netzhaut“ heißt das. Hätte ursprünglich schon am 18. Juni starten sollen. Aber: „Corona hat alles ein bisschen verändert.“ Also hat man den Einstand um zweieinhalb Monate verschoben, Gästelisten adaptiert („wir haben eine ganz tolle Liste an Filmemachern, die kommen sollen – aber die wankt gerade wieder“) und Abstandsregeln aufgestellt. Und will trotzdem – oder erst recht – die „soziale Distanz“ abbauen.

„Was uns ausmacht“, erklärt Fabian Eder, gemeinsam mit Gattin und Schauspielerin Katharina Stemberger künstlerischer Leiter des viertägigen Festivals, „ist dieser Crossover zwischen Filmen und Musik, Drinnen und Draußen.“

Schließlich hat man schon im Untertitel „Ton“ und „Film“ vor dem „Festival“ stehen. Und auch gleich ein eigenes Konzertprogramm auf die Beine gestellt – kuratiert von den Strottern, die auch den Eröffnungsabend am 27. August im Wiener Neustädter Bürgermeistergarten bespielen.

„Was es generell braucht, ist der Mut, das herzuzeigen!“ Filmemacher Fabian Eder über junge und dokumentarische Filme

Im Bürgermeistergarten gibt’s außerdem Frühstück und Cocktails, Dokus und Diskussionen. Und dazu noch ein eigenes Nachwuchsprogramm „mit Filmen, die ganz frisch nur aus Filmschulen hereinkommen“. Im Stadttheater gibt’s dagegen Spielfilme und die sogenannten Double Features, wo man Dokumentarfilme mit Spielfilmen kombiniert und danach noch weiter diskutiert.

„Wir haben auch wahnsinnig interessante Gespräche“, verspricht Fabian Eder. Und: „Wir wollen den Fokus auf Themen lenken statt auf Personen.“ Motto der ersten „Netzhaut“-Ausgabe: „Wahrheit und Wirklichkeit“. „Das“, meint der Regisseur, „wird auch weiterhin unser Thema bleiben.“ Es gehe nicht nur darum, was man erzählt, sondern auch, wie man’s erzählt. „Da gibt’s ganz großen Austauschbedarf!“

Und dabei würden auch die Grenzen zwischen Fiktion und Dokumentation verschwimmen. Man müsse, so Eder, auch darüber diskutieren, warum nicht mehr Dokumentarfilme im Fernsehen zu sehen sind. „Wir haben in ORF1 eine Schiene, die heißt DokFilm, da sind aber nur Reportagen zu sehen.“

Erst das, was das Hirn daraus macht, ist „die Wahrheit“

Die gibt’s in Wiener Neustadt nicht. Dafür Dokus und Spielfilme aus Russland und Deutschland, aus Tschechien und Brasilien, aus England und Italien, aus der Ukraine und aus Dänemark. Was der Festivalname mit all denen gemeinsam hat? „Wir haben wahnsinnig lang überlegt“, erzählt Fabian Eder, „und dann sind wir auf ‚Netzhaut‘ gekommen.“ Das sei ja genau dort, wo sich das Bild abbildet – aber „am Kopf und seitenverkehrt“. Erst das, was das Hirn daraus mache, sei „die Wahrheit“.

Und was sei das, was ein Festival ausmache? „Dass man nicht allein zuhause sitzt!“ Lacht Fabian Eder, der sein eigenes, jüngstes Filmprojekt mit Zeitzeugen und ihren Urenkeln, an dem er vier Jahre lang gearbeitet hat, 2021 „möglicherweise auf der Diagonale“ präsentieren will.

www.netzhaut-ton-film-festival.at