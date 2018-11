Nach mehr als 7500 Konzerten und 50 Jahren “on the road” ist er eine wohlgeliebte und hochverehrte Institution in Sachen Rootsmusik. 2018 wurde er durch die Holländische Blues-Stiftung in die Dutch Blues Hall of Fame aufgenommen. Ein wunderbarer Anlass um mit dem Jubilar in der ersten Halbzeit der Matinee über seine hochspannende Lebensgeschichte zu plaudern.

In der zweiten Hälfte erwartet das Publikum ein musikalisches Set mit langjährigen Weggefährten von Hans Theessink, am Schlagzeug Bernhard Egger in seiner zweiten Berufung.

Hans Theessink (guitar/vocals)

INSINGIZI (vocals)

Roland Guggenbichler (keyboards)

Erich Buchebner (bass)

Bernhard Egger (drums)

http://stadtsaal.com/spielplan/zz_aufdemrotenstuhlliveshowsiebzigjahrehanstheessink.html