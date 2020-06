Die Coronakrise hat viel verändert, vor allem in der Kultur. Doch auch wenn einige große Kultur-Events bzw. Sommertheater nicht stattfinden können, ist es gerade jetzt wichtig, die gesamte Vielfalt der Angebote in unserem Land aufzuzeigen.

Die unzähligen regionalen Kulturangebote tragen zum Kultursommer NÖ dabei. Egal ob Musikschulen, Chöre, Blasmusikkapellen, Kulturinitiativen, Museen, Kulturwege und vieles mehr – das kulturelle Leben und die damit verbundenen Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Unter dem Motto „Region braucht Kultur“ will die NÖN daher gemeinsam mit der NÖ Kulturregion aktuelle Beispiele aus den Gemeinden vor den Vorhang holen, um die Vielfalt und das Engagement – auch in besonderen Zeiten – sichtbar zu machen.

Schickt Fotos oder Videos unter dem Kennwort „Kultursommer“ per E-Mail an kultursommer@kulturregionnoe.at bzw. per Post an Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten.

Unter allen Einsendungen werden tolle Preise verlost. Ein Best of aller Einsendungen findet ihr dann in eurer NÖN-Printausgabe bzw. auf NÖN.at.

www.kulturregionnoe.at.