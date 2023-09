Forschungswochen NÖ bieten Mitmachstationen und Ausstellung an Bord

Beim diesjährigen Forschungsfest am 22. September, das heuer bereits zum vierten Mal im Rahmen der Forschungswochen Niederösterreich des Landes NÖ stattfindet, können Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder mitmachen, experimentieren und staunen. Im Palais Niederösterreich zeigen 70 Forschungsstationen aus der Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich Interessantes zu Themen wie Natur, Weltraum, Gesundheit, Soziales, Kultur, Geschichte, Medien und Technik.

Workshops in Wien, Krems und Tulln

Die Besucherinnen und Besucher können in direkten Kontakt mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern treten, Fragen stellen, Neues entdecken und selbst Experimente durchführen. Bei der großen Eröffnung um 15 Uhr werden Live-Experimente vorgeführt. Neben den Stationen sorgt ein abwechslungsreiches Programm mit Show-Acts und Science Slams für Unterhaltung. Zusätzlich wird es eine Rätselrallye für verschiedene Altersstufen (8-10 Jahre und 11-14 Jahre) mit kleinen Preisen vor Ort und ein Gewinnspiel geben.

Für Schulklassen werden bereits am Vormittag des 22. Septembers kostenlose Workshops am Campus Krems und im Haus der Digitalisierung in Tulln angeboten. So können Schülerinnen und Schüler unter anderem Technologie der Zukunft im FabLab des Landes Niederösterreich im Haus der Digitalisierung kennenlernen.

Wissenschaft am Schiff in Tulln

Die Mitmach-Ausstellung an Bord des ehemaligen Binnenfrachtschiffs MS Wissenschaft widmete sich dem Thema „Unser Universum“. An rund 30 interaktiven Exponaten werden uralte Menschheitsfragen nach dem Ursprung der Welt mit aktuellen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven verbunden. Woraus besteht das Universum? Was sind schwarze Löcher? Gibt es außerirdisches Leben? Was macht unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten? Wie sieht die Zukunft unseres Planeten aus? Wie können wir unseren Lebensraum schützen?

„Wir wollen bei den Kindern und Jugendlichen anfangen, Begeisterung für die Wissenschaft zu entfachen. Gerade Lehrerinnen und Lehrern wollen wir daher mittels Workshops, Vorträgen oder auch eigenen Forschungsprojekten ermöglichen, Wissenschaft in den Unterricht zu bringen“, zeigt sich LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf überzeugt.

Leben in einer digitalisierten Welt

Am 29. September findet die European Researchers‘ Night unter dem Motto „Life is Science in a digital World“ statt. Organisiert von der FH St. Pölten finden an diesem Tag auch Schulworkshops in St. Pölten und Programm an der FH Krems statt. Eine Anmeldung ist dafür ab 20. September möglich.