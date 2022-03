Benefizveranstaltung in Waihofen/Ybbs: Kurzgeschichten für guten Zweck

Werbung

In Zeiten wie diesen versuchen neben anderen auch Künstlerinnen und Künstler, ihren Beitrag für den Weltfrieden und Hilfe für Bedürftige beizusteuern. In diesem Sinne fand am vergangenen Samstag eine Benefizlesung im Kaffeehaus Hartner statt.

Uschi Nocchieri bot einen philosophischen, stimmungsvollen und erheiternden Leseabend. Neben Kaffee und Kuchen konnten die Besucherinnen und Besucher die Texte von Literaten, deren Lebenswege ebenfalls von Krieg und Verfolgung gezeichnet waren, anhören. Die meistens humorvoll geneigten Kurzgeschichten stießen im Publikum auf Sympathie.

Musikalisch untermalten den Leseabend Christian Blahous (Viola) und Christian Ecker (Klavier). Mit deutschen Schlagernummern aus den 1920er- bis 1940er-Jahren schufen die beiden Musiker eine stimmungsvolle Atmosphäre für die anwesenden Gäste.

Nach der Lesung konnten die Gäste Geld für Not leidende Menschen spenden. Geschäftsführerin Sigrid Hartner spendete ihre gesamten Einnahmen des Abends, gemeinsam mit dem Spendengeld der Benefizlesung, an die Bedürftigen des Ukraine-Kriegs.