Gefeiert hat man diesen Sommer schon Einiges, im Grafenegger Wolkenturm: eine Sommernachtsgala (die letztes Jahr pandemiebedingt ausfiel), einen prominenten Geburtstag. Diesen Freitag feiert man Eröffnung, und zwar des 15. Grafenegg Festivals.

Das startet heuer mit einer Totenmesse in Operndimensionen (von Giuseppe Verdi). Mit einer Fanfare von Composer in Residence Toshio Hosokawa. Mit einem Startenor (Piotr Beczala), mit NÖs Tonkünstler-Orchester und Wiens Singverein. Außerdem am Eröffnungswochenende: Rudolf Buchbinder, Zubin Mehta, Janine Jansen und die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker.

www.grafenegg.com