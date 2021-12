Instrumentalkonzert: Süßes Erleben der Endlichkeit

Beide lebten in New York City und lernten sich dort kennen. Darauf folgten ein regelmäßiger künstlerischer Austausch und die erste Zusammenarbeit im Jahre 2020 im Rahmen von Zeiners Solo-Album No Love Without Justice, auf dem Ravitz für Mix und Mastering verantwortlich war. „Ziv lebt in den USA und Frankreich. Ich habe ihm die Kompositionen und die Klavieraufnahmen in den Wochen vor den Aufnahmen geschickt. Wir waren im ständigen Austausch und haben uns unabhängig voneinander darauf vorbereitet. Wir haben uns erst für die Aufnahmen in den Aurora-Studios in Wien getroffen, um zum ersten Mal zu spielen. Das war ein besonders konzentrierter Prozess. Und es ist ein spezieller Rahmen, wenn man weiß, dass die Zeit, die wir zur Verfügung haben, sehr begrenzt ist“, erklärt Zeiner.