Kompromisslos und gnadenlos ehrlich: Erni Mangold wird 95

Einen eigenen Straßennamen gibt es oft nur posthum, für Erni Mangold wurde bereits zu ihrem 80. Geburtstag eine Ausnahme gemacht. Der „Prof. Erni Mangold-Weg“ führt zu ihrem Bauernhaus in Wolfshoferamt (Bezirk Krems-Land). „Das schönste Geschenk“, wie sie sagt, und noch schöner als all die Auszeichnungen, die sich in ihrem langen Berufsleben angesammelt haben.

Geboren wurde sie am 26. Jänner 1927 als Ernestine Goldmann im Weinviertel – in Großweikersdorf – in eine kunstliebhabende Familie. Der Vater war Maler und hauptberuflich Lehrer, die Mutter Pianistin, welche aber die Leidenschaft zugunsten der Familie aufgab. Aus der Tochter sollte etwas werden, früh ging es daher nach Wien, wo sie mit 15 die damals jüngste Studentin an der Schauspielschule Krauss wurde. Was folgte, ist eine außerordentlich lange Karriere. Sieben Jahrzehnte stand sie auf der Bühne und für mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.

Mangold: „Die Männer waren hinter mir her .. .“

Zehn Jahre spielte sie im Theater an der Josefstadt. Eine wilde Zeit, wie sie in ihrer 2011 erschienenen Biografie „Lassen Sie mich in Ruhe“ schildert. Als „Sexerl“ machte sie Karriere und wurde vor allem in der Rolle der Verführerin eingesetzt. „Die Männer waren hinter mir her, dass es ein Graus war.“ An der Seite von Helmut Qualtinger oder Ernst Haas stürzte sie sich ins Wiener Nachtleben. 1956 ging sie dann für acht Jahre ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg unter Gustaf Gründgens, danach ans Düsseldorfer Schauspielhaus unter Karlheinz Stroux. Zwischen 1965 und 1972 folgten weitere Engagements in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ihre erste Hauptrolle im Film hatte sie 1981 in Peter Patzaks „Die Weltmaschine“. Zu ihren zahlreichen Film-Engagements zählt auch ein Hollywood-Film, nämlich „Before Sunrise“ mit Ethan Hawke und Julie Delpie.

Immer wieder übernahm Mangold Lehrtätigkeiten, so war sie etwa zwischen 1983 und 1995 als ordentliche Hochschulprofessorin an der Wiener Hochschule für Musik und darstellende Kunst tätig und unterrichtete auch am Salzburger Mozarteum und am Max Reinhardt Seminar.

Der frühere Volkstheater-Direktor und ihr einstiger Schüler Michael Schottenberg nannte sie später einmal „ein Monstrum an Wahrhaftigkeit“. Und das stellte Mangold in ihrer großen schauspielerischen Bandbreite unter Beweis, auch gerne in skurrilen Rollen wie im Theaterstück „Arsen und alte Spitzen“ oder als das alterslose „Schneewittchen“ in Elfriede Jelineks „Prinzessinnendramen“.

„Ein süßes Wiener Madl“ spielte Mangold 1966 in der Komödie „Schöne Seelen“ an der Seite von Ernst Waldbrunn, Hans Holt und Peter Matic. Foto: ORF

Als „spezieller rarer Frauentyp“ wurde die facettenreiche Künstlerin bei ihrer Ernennung zur Kammerschauspielerin 1999 gewürdigt. Auch im Fernsehen konnte man ihre Vielfalt oft bewundern, etwa in Gastrollen in „Kottan ermittelt“, „Tatort“ oder „Kommissar Rex“.

2017 kehrte sie der Bühne den Rücken zu und verabschiedete sich mit „Harold und Maude“ an den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt. „Was mein Aufhören betrifft, habe ich jetzt wirklich die Nase voll“, schreibt sie. „Und für alte Weiber gibt es sowieso keine Rollen mehr.“ Anders sah das im Film aus. Hier war Mangold, die etwa für ihre Rolle einer Geriatriepatientin in „Der letzte Tanz“ 2015 mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, noch 2020 in Wolfgang Murnbergers Komödie „Schönes Schlamassel“ zu erleben.

Ihr Geheimrezept für das hohe Alter hat sie schon öfters verraten. Viel Gemüse – am liebsten aus der Region –, gerne ein oder zwei Gläser Rotwein am Abend, ausgiebige Spaziergänge in der Natur und tägliche Gymnastik. Von Rückblicken hält Erni Mangold übrigens und wenig überraschend gar nichts: „Zurückschauen, Vergangenheit, Theater, Film, Fernsehen – wen kümmert das? Mich am allerwenigsten“, schreibt sie in ihrer Biografie.